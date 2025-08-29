به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح طرح راهبردی خط لوله نفت خام ترش سبزآب–شازند، روز جمعه با حضور ویدئوکنفرانسی مسعود پزشکیان رئیسجمهور و جمعی از مقامات کشوری و استانی در تلمبهخانه سبزآب اندیمشک برگزار شد. این پروژه که با سرمایهگذاری ۱۱۰ هزار میلیارد ریالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اجرا شده، ظرفیت انتقال روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام ترش از میادین نفتی دزفول شمالی به پالایشگاههای کرمانشاه، اصفهان و اراک را فراهم میکند.
این طرح شامل ۱۰۲ کیلومتر خط لوله ۳۰ اینچی از مرکز انتقال نفت سبزآب تا تنگ فنی (برای پالایشگاه آناهیتا در کرمانشاه) و ۲۳۹ کیلومتر خط لوله ۲۶ اینچی از تنگ فنی تا شازند (برای پالایشگاه اراک) است. همچنین، ۶ مرکز انتقال نفت بینراهی در سبزآب (اندیمشک)، تنگ فنی و آسار (پلدختر)، پل بابا و رازان (خرمآباد) و شازند (نزدیک پالایشگاه اراک) از اجزای کلیدی این پروژه به شمار میروند.
از دستاوردهای این طرح میتوان به انتقال ۱۲۰ کیلومتر لوله در مدت سه ماه و اجرای ۱۰۲ کیلومتر خط لوله در چهار ماه اشاره کرد که رکوردی کمنظیر در پروژههای زیرساختی کشور است. این پروژه نهتنها تأمین پایدار نفت خام برای پالایشگاههای مرکزی و شمالی را تضمین میکند، بلکه با افزایش ظرفیت تولید فرآوردههای نفتی، داخلیسازی زنجیره تأمین (شامل تولید تختال، ورق و لوله) و ایجاد اشتغال مستقیم برای یک هزار و ۳۰۰ نفر و غیرمستقیم برای دو هزار و ۵۰۰ نفر، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا میکند.
