افتتاح خط لوله نفت خام ترش سبزآب – شازند با دستور رئیس‌جمهور

اهواز - خط لوله نفت خام ترش سبزآب اندیمشک به شازند اراک، با اعتبار ۱۱۰ هزار میلیارد ریال معادل ۳۳۰ میلیون یورو، در هفته دولت با دستور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح طرح راهبردی خط لوله نفت خام ترش سبزآب–شازند، روز جمعه با حضور ویدئوکنفرانسی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و جمعی از مقامات کشوری و استانی در تلمبه‌خانه سبزآب اندیمشک برگزار شد. این پروژه که با سرمایه‌گذاری ۱۱۰ هزار میلیارد ریالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجرا شده، ظرفیت انتقال روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام ترش از میادین نفتی دزفول شمالی به پالایشگاه‌های کرمانشاه، اصفهان و اراک را فراهم می‌کند.

این طرح شامل ۱۰۲ کیلومتر خط لوله ۳۰ اینچی از مرکز انتقال نفت سبزآب تا تنگ فنی (برای پالایشگاه آناهیتا در کرمانشاه) و ۲۳۹ کیلومتر خط لوله ۲۶ اینچی از تنگ فنی تا شازند (برای پالایشگاه اراک) است. همچنین، ۶ مرکز انتقال نفت بین‌راهی در سبزآب (اندیمشک)، تنگ فنی و آسار (پلدختر)، پل بابا و رازان (خرم‌آباد) و شازند (نزدیک پالایشگاه اراک) از اجزای کلیدی این پروژه به شمار می‌روند.

از دستاوردهای این طرح می‌توان به انتقال ۱۲۰ کیلومتر لوله در مدت سه ماه و اجرای ۱۰۲ کیلومتر خط لوله در چهار ماه اشاره کرد که رکوردی کم‌نظیر در پروژه‌های زیرساختی کشور است. این پروژه نه‌تنها تأمین پایدار نفت خام برای پالایشگاه‌های مرکزی و شمالی را تضمین می‌کند، بلکه با افزایش ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی، داخلی‌سازی زنجیره تأمین (شامل تولید تختال، ورق و لوله) و ایجاد اشتغال مستقیم برای یک هزار و ۳۰۰ نفر و غیرمستقیم برای دو هزار و ۵۰۰ نفر، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند.

