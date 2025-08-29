تقویت امنیت انرژی کشور با خط لوله سبزآب - شازند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل وزارت نفت، محمد مشکینفام مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران امروز (جمعه، هفتم شهریور) در آئین بهرهبرداری رسمی از ۸۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی با اشاره به راهاندازی مرحله نخست خط لوله انتقال نفت خام ترش سبزآب - شازند، بیان کرد: این خط لوله به طول ۳۴۱ کیلومتر (شامل ۱۰۲ کیلومتر خط لوله با قطر ۳۰ اینچ از سبزآب تا تنگفنی و ۲۳۹ کیلومتر خط لوله از تنگفنی تا شازند با قطر ۲۶ اینچ) از استانهای خوزستان، لرستان و مرکزی عبور میکند. همچنین در مسیر خط، تأسیسات بینراهی در سبزآب، تنگفنی، آسار، پلبابا و رازان احداث شده و در نهایت خط به پالایشگاه شازند متصل میشود.
وی افزایش ظرفیت پایدار سوخت پالایشگاهها، انتقال مطمئن نفت خام ترش به مرکز کشور، کاهش ناترازی انرژی کشور، تقویت سازندگان و بهرهگیری از توان فنی و مهندسی داخلی و ایجاد فرصتهای اشتغالزایی را از اهداف کلان اجرای طرح خط لوله سبزآب - شازند برشمرد و گفت: ظرفیت انتقال این خط لوله به تدریج کامل میشود.
ثبت رکورد ۳ میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با بیان اینکه خط لوله سبزآب - شازند بهمنظور افزایش و تأمین پایدار خوراک پالایشگاههای شازند و اصفهان، با ظرفیت انتقال ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام در روز از سبزآب تا تنگفنی و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز از تنگفنی تا شازند با سرمایهگذاری ۳۳۰ میلیون یورو طراحی و به بهرهبرداری رسیده است، افزود: برای تأمین برقرسانی این طرح، ۴۳ کیلومتر خط انتقال نیرو شامل ۲۱۰ دکل و چهار پست برق احداث شده است.
مشکینفام با تأکید بر اینکه این پروژه نقش مهمی در اشتغالزایی داشته است، ادامه داد: در طول اجرای طرح، سالانه بهطور متوسط ۳ هزار نفر بهصورت مستقیم و ۷ هزار نفر بهصورت غیرمستقیم مشغول بهکار شدند. همچنین با رعایت کامل الزامهای ایمنی و اچاسائی، رکورد ۳ میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه در این پروژه به ثبت رسیده است.
وی در پایان یادآور شد: با حمایتهای وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، امروز شاهد تکمیل یکی از پروژههای مهم ملی هستیم که نقشی اساسی در کاهش ناترازی انرژی و تقویت امنیت انرژی کشور ایفا میکند.
خطوط انتقال فرآوردههای نفتی بندرعباس - رفسنجان و سبزآب - شازند امروز (جمعه، هفتم شهریور) با فرمان مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری و با همراهی محسن پاکنژاد، وزیر نفت بهطور رسمی بهصورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد.
خط لوله بندرعباس - رفسنجان با طول ۴۵۵ کیلومتر زیرساختی مهم برای پاسخگویی به رشد تقاضای مصرف در مناطق مرکزی و شمالی کشور فراهم میکند. خط لوله سبزآب - شازند نیز بهمنظور افزایش و تأمین پایدار خوراک پالایشگاههای شازند و اصفهان با سرمایهگذاری ۳۳۰ میلیون یورو به بهرهبرداری رسیده است.
کارفرمای دو خط لوله شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و بهرهبردار شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران است. اجرای این دو خط لوله اشتغال مستقیم ۳۵۰۰ نفر و غیرمستقیم ۷ هزار نفری را ایجاد کرده است.
