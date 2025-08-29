به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر در خطبه‌های نماز جمعه خارگ ضمن دعوت مردم به تقوای الهی و اهتمام به واجبات، بر حفظ وحدت ملی و مقابله با فشارهای دشمن تأکید کرد.

وی با اشاره به دیدگاه رهبر معظم انقلاب درباره جامعه، گفت: جامعه از منظر رهبری به سه گروه مؤمنین، منافقین و ضعیف‌الایمان‌ها تقسیم می‌شود و هیچ فردی کامل نیست. کنار گذاشتن افراد با ضعف ایمان، باعث خالی شدن جامعه خواهد شد.

حجت الاسلام کارگر افزود: اتحاد مقدس میان مردم و نیروهای انقلابی، عامل پایان جنگ و مانع آغاز جنگ جدید است و حفظ همبستگی ملی و جلوگیری از شکاف‌ها اهمیت فراوان دارد.

وی درباره تهدیدهای جهانی اظهار کرد: مکانیسم ماشه و اقدامات مشابه، ابزار فشار دشمن است. مقابله با آن نیازمند شناخت عمیق از ماهیت استعماری غرب و برنامه‌ریزی هوشمندانه است. ۱۰ سال تحت فشار بوده‌ایم و با این وجود کشور پیشرفت کرده است.

امام جمعه خارگ به مناسبت‌های ملی و مذهبی پیش رو اشاره کرد و گفت: ۱۲ شهریور سالروز شهادت رئیس‌علی دلواری و روز مبارزه با استعمار انگلیس است، همچنین روز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم الانبیا (ص) و یادآور شهدای پدافند در جنگ تحمیلی است و ۱۳ شهریور روز ملی مردم‌شناسی به یاد زادروز ابوریحان بیرونی است که اهمیت فرهنگ و تاریخ مردم ایران را نشان می‌دهد و ضرورت تأسیس موزه مردم‌شناسی در جزیره خارگ برای معرفی عظمت فرهنگ و تاریخ منطقه به همگان احساس می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: وحدت مردم با نظام و ولی فقیه و مقاومت ملی، رمز پیشرفت و اقتدار کشور است و ملت ایران با تکیه بر این اصول مسیر تعالی را ادامه خواهد داد.