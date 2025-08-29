اسامی محصولات اگزوزوم غیرمجاز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، تعدادی از محصولات تحت عنوان اگزوزوم و فرآورده‌های مشابه که اخیراً در بازار و شبکه‌های غیررسمی تبلیغ و عرضه می‌شوند، فاقد هرگونه مجوز قانونی از سوی سازمان غذا و دارو هستند و مصرف آن‌ها می‌تواند سلامت مردم را به مخاطره بیندازد. فهرست این محصولات به شرح زیر است:

ASCEplus – شرکت Exocobio (کره)

EXOZAN-اِگزو وُر – شرکت Bioscience

EXOITALIA – شرکت AAIS ایتالیا

EXO-SKIN – شرکت INNOAESTHETICS اسپانیا

EXOXE – شرکت Regenbogen کره higcc

EXOHA – شرکت One Pharma کره

CellExosome – شرکت Prostemics کره

Mi-Exo – شرکت My-skin chemistry ایتالیا

Remedium Silk Exosome Hair Filler – شرکت Forever18 International کره

HAIRNA – شرکت MiPPEUDA کره

Stem Cell Culture Media – شرکت Kang Stem Biotech کره

REGLORY EXO, HAIR.XO – شرکت EVIE کره

EXOMIDE PLUS – شرکت COSMEDICIAN کره

GFC CELL EXO SCALP – شرکت GFC Life Science کره

Exo V Slim – شرکت ایتالیا

ExoCell Centella – شرکت Pressensa اسپانیا

Exovair – شرکت Jetema کره

بر اساس اعلام رسمی روابط عمومی سازمان غذا و دارو، محصولات با نام‌ها و مشخصات فوق تاکنون هیچ‌گونه تأییدیه‌ای از این سازمان دریافت نکرده‌اند.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو از مردم، پزشکان و مراکز درمانی خواست در خرید و مصرف فرآورده‌های سلامت‌محور دقت کرده و به تبلیغات غیر معتبر در فضای مجازی یا مراکز غیررسمی اعتماد نکنند.

همچنین تأکید شد: واردات، توزیع و عرضه هرگونه محصول آرایشی-بهداشتی یا درمانی، تنها با داشتن کد IRC و مجوز سازمان غذا و دارو معتبر بوده و در غیر این صورت، قاچاق و غیرمجاز محسوب می‌شود.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: در صورت مشاهده عرضه اینگونه محصولات که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد، موضوع از طریق سامانه ۱۹۰ و همچنین شماره معاونت غذا و دارو گزارش شود تا از سوءاستفاده سودجویان و تهدید سلامت جامعه جلوگیری گردد.