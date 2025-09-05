ارزیابی سلامت و اصالت محصولات آرایشی در آزمایشگاه غذا و دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهاب قصری مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو افزود: با توجه به رشد قابل توجه بازار محصولات آرایشی و بهداشتی، آزمایشگاه کنترل غذا و دارو استان بهطور مستمر آزمونهای کنترل کیفی این محصولات را مطابق با استانداردهای ملی و بینالمللی بهروزرسانی و انجام میدهد.
وی افزود: این آزمونها شامل شناسایی ترکیبات موثر، بررسی میزان فلزات سنگین، کنترل میکروبیولوژیکی و بررسی مواد نگهدارنده است که به حفظ سلامت مصرفکنندگان کمک میکند.
قصری خاطرنشان کرد: اطمینان از اصالت محصولات و تطابق نتایج آزمایش با اطلاعات ثبت شده در سامانههای رسمی، از اولویتهای آزمایشگاه در این حوزه است.
