  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۴

ارزیابی سلامت و اصالت محصولات آرایشی در آزمایشگاه غذا و دارو

ارزیابی سلامت و اصالت محصولات آرایشی در آزمایشگاه غذا و دارو

مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو گفت: اصالت و سلامت محصولات آرایشی‌بهداشتی با آزمون‌های به‌روز و استاندارد ارزیابی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهاب قصری مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو افزود: با توجه به رشد قابل توجه بازار محصولات آرایشی و بهداشتی، آزمایشگاه کنترل غذا و دارو استان به‌طور مستمر آزمون‌های کنترل کیفی این محصولات را مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی به‌روزرسانی و انجام می‌دهد.

وی افزود: این آزمون‌ها شامل شناسایی ترکیبات موثر، بررسی میزان فلزات سنگین، کنترل میکروبیولوژیکی و بررسی مواد نگهدارنده است که به حفظ سلامت مصرف‌کنندگان کمک می‌کند.

قصری خاطرنشان کرد: اطمینان از اصالت محصولات و تطابق نتایج آزمایش با اطلاعات ثبت شده در سامانه‌های رسمی، از اولویت‌های آزمایشگاه در این حوزه است.

کد خبر 6580532
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها