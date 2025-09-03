به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه عارف‌نژاد به بهانه آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج)، شعر تازه‌ای با عنوان «سپاه صبح رسیده» سروده است.

در ادامه شعر عارف‌نژاد را با هم می‌خوانیم؛

*

بخند و مژده بده، وصل یار نزدیک است

صبور باش دل من! قرار نزدیک است

رسیده سینه به سینه از آن سر دنیا

خبر به حنجره‌ی انتشار نزدیک است

گذشت دور زمستان و پادشاهی برف

من از نسیم شنیدم بهار نزدیک است...

بیا که دفتر تقدیر را ورق بزنیم

زمان نو شدن روزگار نزدیک است

سوار کشتی نوحیم در دل طوفان

چه جای دلهره؟ دریاکنار نزدیک است

هوای آمدنش را نفس بکش، خوش باش

که مقطع غزل انتظار نزدیک است

افق به سرخی خون خودش شهادت داد

سپاه صبح رسیده، سوار نزدیک است