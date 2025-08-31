بررسی امکان ملاقات با امام زمان(عج) در عصر غیبت در «خورشید در میان»

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام شهادت امام عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت حجت (ع) کتاب «خورشید در میان» با موضوع بررسی امکان تشریف خدمت امام عصر (عج) در دوران غیبت، به قلم حمیدرضا محمدی خراسانی و با همت انتشارات کتاب جمکران به چاپ رسید.
«تشرف» و دیدار با امام غایب، مسئله مبتلابه مؤمنان امروز است. هرقدر هم که درجات ایمان آدمها فرق کند عشق به امام یک امر ذاتی و فطری است که هرکس ته دلش آن را احساس میکند. اما مسئله تشرف در کتاب «خورشید درمیان» نه از بُعد احساسی و دلتنگی شیعیان، بلکه از منظر روایی و مستدل بررسی شده است. بشر امروز همه چیز را در کفه عقل و منطقش میسنجد و تا برای دانستههایش مدارک مستدل نداشته باشد مدام برمیگردد و با شک و تردید آن مسأله نگاه میکند. اصلاً انگار انسان مدرن محکوم شده به شک کردن. شکی که در واقع نه از دنیای مومنانه بلکه از فرهنگ مدرن به ما سرایت کرده است.
انتشارات کتاب جمکران در واقع به انسان مدرن امروزی فرصت پرداختن به چراها و شبهههای ذهنش درباره موضوع خاصی از مهدویت را داده است. مسئلهای شیرین و در عین حال کمتر پرداختهشده. کتاب از اثبات خود وجود امام شروع میکند، تا به چرایی غیبت و بعد شبهات دیدار امام برسد. در این بین مسائل پرتکراری مثل شباهت امام به انبیاء یا حضور هرساله حضرت حجت در حج نیز بررسی میشود.
در بخشی از کتاب میخوانیم: «در میان عالمان شیعه، به جرئت میتوان سید بن طاووس را پرتوفیقترین عالم در این زمینه دانست. هم از جهت شمار شرفیابیهای خودش و هم از جهت دیدن متشرفان.»
«خورشید در میان؛ در بررسی ملاقات با امام نهان» به قلم حجت الاسلام حمیدرضا محمدی خراسانی که یکی از کاملترین آثار پژوهشی در موضوع مهدویت به شمار میرود، در ۵۳۵ صفحه و با قیمت ۴۸۰ هزارتومان توسط انتشارات کتاب جمکران روانه بازار نشر شده است.
