به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله دوم حذفی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ امروز (جمعه هفتم شهریور) با برگزاری ۱۲ دیدار در شهر ژیانگمن چین پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال جوانان ایران که با شکست آرژانتین در مرحله نخست حذفی به جمع هشت تیم برتر این رقابت‌ها صعود کرد، از ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه امروز در سالن اصلی مسابقات به مصاف چین میزبان رفت و برابر هزاران تماشاگر، این تیم را سه بر صفر شکست داد و به جمع چهار تیم برتر مسابقات صعود کرد.

شاگردان غلامرضا مؤمنی مقدم در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۵ به پیروزی رسیدند تا علاوه بر کسب هفتمین برد متوالی، به مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها صعود کنند.

تیم ملی والیبال جوانان این دیدار را با ترکیب سید متین حسینی، آرمین قلیچ نیازی، پویا آریاخواه، آرین محمودی نژاد، طاها بهبودنیا، عمران گوک جیلی و سیدمرتضی طباطبایی (لیبرو) آغاز کرد.

عماد کاکاوند و علی ممبینی دیگر بازیکنان ایران در این مسابقه بودند که با نظر سرمربی وارد زمین شدند. شایان محرابی، سیدمتین حسینی، مرتضی نریمانی، محمدمانی علیخانی نیز دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال جوانان ایران در این رقابت‌ها هستند.

پاول متئوس وییسکی هدایت تیم ملی والیبال جوانان چین را برعهده داشت که در سال ۱۴۰۲ به عنوان مربی تمرین دهنده تیم ملی والیبال ایران در کادر فنی بهروز عطایی حضور داشت.

داورانی از مکزیک و قزاقستان قضاوت دیدار ایران و چین را برعهده داشتند که به مدت ۷۸ دقیقه طول کشید.

طاها بهبودنیا با کسب ۱۵ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد. عملکرد مدافعان تیم ملی جوانان در این دیدار خیلی خوب بود و تیم ایران ۱۷ امتیاز مستقیم از دفاع به دست آورد.

عملکرد داوران این دیدار به دور از استانداردهای لازم بود به گونه‌ای که غلامرضا مؤمنی مقدم مجبور به درخواست‌های متعدد ویدئوچک شد که اکثریت آنها نیز مورد تأیید واقع شد. برخی از کارشناسان معتقدند که داوری بازی روز چهارشنبه ژاپن و چین به ویژه در ست پنجم نیز با مشکلاتی روبرو بود که منجر به حذف سامورایی‌ها شد و ژاپن به صورت رسمی نسبت به مسائل داوری این مسابقه به فدراسیون جهانی والیبال اعتراض کرد.

حسین شریفی به عنوان سرپرست، غلامرضا مؤمنی مقدم (سرمربی)، محمد حسین نجاتی، محمد منصوری و نوید مشجری (مربیان)، خسرو مصلح آبادی فراهانی (مشاور فنی)، حسین کرد فیروزجابی (فیزیوتراپ)، محمود محمدی (ماساژور)، مهدی حسن زاده (بدنساز) و سائد جدیدالاسلام (آنالیزور) نیز کادر فنی تیم ملی جوانان در این مسابقات هستند.

تیم ملی والیبال جوانان ایران روز شنبه هشتم شهریور و در مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها به مصاف آمریکا می‌رود.