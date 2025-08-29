به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود روز گذشته (پنجشنبه) مجمع عمومی فدراسیون والیبال طبق برنامه برگزار شود اما اطلاعیه‌ای از سوی فدراسیون منتشر شد که از لغو این نشست خبر می‌داد. در متن اطلاعیه آمده بود که این تصمیم با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان گرفته شده و زمان برگزاری مجمع به تعویق افتاده است.

این اتفاق در حالی رخ داد که روز سه‌شنبه و در آخرین تمرین تیم ملی پیش از اعزام به رقابت‌های قهرمانی جهان بازیکنان تیم ملی نسبت به عدم حضور و بی‌توجهی مسئولان وزارت ورزش و دولت انتقاد کرده بودند.

مرتضی شریفی کاپیتان تیم ملی در جمع خبرنگاران گفته بود: «وزیر ورزش قول مجموعه دادند اما نمی‌دانم به نسل ما می‌رسد یا نه. در این مدت فقط فدراسیون والیبال، رسانه‌ها و مردم از ما حمایت کردند نه کسی دیگر. هنوز هم قولی برای پاداش نداده‌اند و کسی به تمرینات ما نیامده است. فکر کنم منتظر مقام قهرمانی جهان هستند!»

حالا شنیده می‌شود انتقادات ملی‌پوشان روز چهارشنبه با واکنش تند شروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در جلسه رؤسای فدراسیون‌ها مواجه شده است.

گفته می‌شود واکنش‌های شدید شروین اسبقیان نسبت به موضوع انتقاد ملی‌پوشان تا حدی شدید بود که موجب میانجیگری رؤسای دیگر فدراسیون‌ها شد.

تیم ملی والیبال از ۲۱ شهریور در مانیل فیلیپین در مسابقات قهرمانی جهان حاضر خواهد شد.