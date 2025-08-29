بیانیه وزارت ورزش درباره لغو مجمع فدراسیون والیبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، پیرو برخی مطالب منتشر شده درباره لغو مجمع فدراسیون والیبال به اطلاع می‌رساند گزارش منتشرشده در یکی از رسانه‌ها فاقد دقت و اطلاعات مستند بود و به همین دلیل تنها پس از دقایقی از خروجی آن رسانه حذف شد. بدیهی است استناد احتمالی دیگر رسانه‌ها به داده‌های ناقص و یک‌طرفه این گزارش نمی‌تواند مبنای روایت صحیح و بی‌طرفانه قرار گیرد.

وزارت ورزش و جوانان همواره بر حفظ آرامش و ثبات در فضای ورزش کشور تأکید دارد و در همین چارچوب صرفاً به‌منظور جلوگیری از هرگونه برداشت نادرست توضیح مختصر فوق ارائه می‌شود.