بیانیه وزارت ورزش درباره لغو مجمع فدراسیون والیبال

وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد گزارش منتشرشده درباره لغو مجمع فدراسیون والیبال فاقد دقت و اطلاعات مستند بود و بنا به دلایل حرفه‌ای از خروجی رسانه منتشرکننده نیز حذف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، پیرو برخی مطالب منتشر شده درباره لغو مجمع فدراسیون والیبال به اطلاع می‌رساند گزارش منتشرشده در یکی از رسانه‌ها فاقد دقت و اطلاعات مستند بود و به همین دلیل تنها پس از دقایقی از خروجی آن رسانه حذف شد. بدیهی است استناد احتمالی دیگر رسانه‌ها به داده‌های ناقص و یک‌طرفه این گزارش نمی‌تواند مبنای روایت صحیح و بی‌طرفانه قرار گیرد.

وزارت ورزش و جوانان همواره بر حفظ آرامش و ثبات در فضای ورزش کشور تأکید دارد و در همین چارچوب صرفاً به‌منظور جلوگیری از هرگونه برداشت نادرست توضیح مختصر فوق ارائه می‌شود.

