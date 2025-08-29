پاداش دو میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری در والیبال قهرمانی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ از ۲۱ شهریور تا ۶ مهر به میزبانی فیلیپین برگزار خواهد شد و ایران در گروه نخست مرحله مقدماتی این رقابت‌ها با مصر، تونس و فیلیپین همگروه است.

فدراسیون جهانی والیبال در مجموع برای این مسابقات دو میلیون و ۲۰۰ هزار دلار پاداش برای تیم‌های اول تا سوم و بازیکنان برتر در نظر گرفته است. از این میزان یک میلیون و ۷۵۰ هزار دلار به‌عنوان جوایز تیم‌های برتر به فدراسیون‌های ملی کسب کننده این عنوان به قرار زیر پرداخت می‌شود:

قهرمان: یک میلیون دلار

نایب قهرمان: ۵۰۰ هزار دلار

مقام سوم: ۲۵۰ هزار دلار

همچنین در بخش عناوین فردی، در مجموع ۴۵۰ هزار دلار به هشت بازیکن برتر به شرح زیر تعلق خواهد گرفت که بر اساس آئین‌نامه برگزاری رقابت‌ها این مبالغ به‌صورت مستقیم به فدراسیون‌های ملی پرداخت می‌شود:

ارزشمندترین بازیکن (MVP): 100 هزار دلار

بهترین پاسور (Best Setter): 50 هزار دلار

بهترین قطر پاسور (Best Opposite): 50 هزار دلار

بهترین دریافت کننده (Best Outside Hitter): دو نفر و هر نفر ۵۰ هزار دلار

بهترین مدافع میانی (Best Middle Blocker): دو نفر و هر نفر ۵۰ هزار دلار

بهترین لیبرو (Best Libero): 50 هزار دلار

قهرمان این دوره از مسابقات سهمیه مستقیم رقابت‌های قهرمانی مردان سال ۲۰۲۷ را به دست می‌آورد.

انتهای پیام /