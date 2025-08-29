به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه‌های نماز جمعه اهرم اظهار کرد: مقام معظم رهبری در مراسم شهادت امام رضا علیه السلام نسبت به تقویت وحدت و عدم ایجاد اختلاف در جامعه تاکید کردند.

امام جمعه اهرم تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند همه مردم و مسئولان و صاحبان حرف و قلم باید با همه وجود «سپر پولادین اتحاد مقدس و عظیم ملت» را حفظ و تقویت کنند.

وی ادامه داد: این سپر پولادین اتحاد مقدس با دو اصل ایرانیت و تشیع محکم شده است. اگر ملت ایران در دنیا به عنوان نماد تقابل و مبارزه با استکبار شناخته می‌شود به برکت همین سپر پولادین است.

پهلو زاده بیان کرد: تاب آوری ملت ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس و دفع داعش و در حمله اخیر دشمن، نشان از عمق باور و ایمان و همدلی مردم دارد.

امام جمعه اهرم یاد آور شد: مردم ایران در طول هزاران سال مرکز تمدن بشری و تحولات و دارای ویژگی‌هایی هستند که یک ابر قدرت دارا است. وقتی پادشاه عثمانی برای پایان دادن جنگ با صفویان ۲ شرط گذاشت که نام ایران و مذهب تشیع را باید کنار بگذارید؛ امروز هم دشمنان همین دو درخواست را دارند و وقتی با جنگ نمی‌توانند به این خواسته برسند و می‌خواهند سپر و زره اتحاد مقدس را با اختلاف اقوام و اختلافات سیاسی از بین ببرند. این اتحاد در دل مردم نباید با حرف‌های بی فایده خدشه دار کرد.

وی اضافه کرد: به برکت همدلی و این اتحاد مقدسِ ملت ایران اسلامی یک وحدت تمدنی حول محور فلسطین ایجاد شده است. و باید قدر این اتحاد و همدلی دانست و خدمت به مردم را غنیمت شمرد برای جهاد خدمت.

امام جمعه اهرم یاد آور شد: یکی از اهداف مهم امام عسکری علیه السلام آماده کردن مردم برای دوران غیبت بود. و امروز هم انقلاب اسلامی وظیفه خود می‌داند که مردم را در سراسر عالم برای ظهور امام عصر آماده کند.

وی اضافه کرد: به همین خاطر بعد از انقلاب اسلامی تمام مستکبران عالم دست در دست هم و منافقان هم در کنار آنها برای به زانو در آوردن ملت ایران اسلامی و جبهه مقاومت با تمام ابزارها به میدان آمده اند.

امام جمعه اهرم ادامه داد: خدمت در انقلاب اسلامی خدمت به همه بشریت است و خیانت در انقلاب اسلامی خیانت به همه بشریت است. حکومت مهدوی، حکومت عدالت است حکومت توحید و مبارزه با ظلم است.

وی تاکید کرد: با خدمت و مجاهدت در مسیر مقدمه سازی ظهور و تبیین حلاوت و شیرینی حکومت امام عصر ارواحنا له الفداء بتوانیم همه بشریت را در مسیر مقدمه سازی قرار بدهیم.

وی اضافه کرد: موضوع مکانیسم ماشه و یک نمایش رسانه‌ای سه کشور خبیث فرانسه و آلمان و انگلیس است که خاصیتی جز نمایش تبلیغاتی ندارد و بعد از اینکه ترامپ گفت اینها مثل مگس هستند می‌خواهند دوباره خود را وارد گود موضوع هسته‌ای ایران کنند.

پهلوزاده افزود: هیچ تحریمی نبوده که اعمال نکرده باشند و هر چه داشته اند انجام داده اند و این حرکاتِ سراسیمه ای و به دور از قوانین بین المللی جز نشان از ذات پلید و خبیث آنها چیز دیگری نیست و ملت ایران نه در مقابل این سه کشور بلکه در مقابل همه کشورهای متخاصم ایستاده و مشت پولادین بر دهان شیطان اکبر زده است.

وی گفت: ملت ایران برای حق مسلم خود هزینه‌های زیادی داده است و برای استیفای حق مسلم خود در همه زمینه‌های علوم جدید کوتاه نمی‌آید و جز با نابودی مستکبران عالم کوتاه نخواهد آمد.