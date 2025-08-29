ضرورت حمایت آحاد جامعه از مسئولان؛ توهین به دولت «خطا» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آرادان در مسجد صاحب‌الزمان (عج) با اشاره به سالروز شهادت شهید باهنر و شهید رجایی بیان کرد: ما حوادث بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم در این ۴۷ سال و حوادث واقعاً کمرشکن بود و آنکه نظام اسلامی دوام آورد، معجزه بود کما اینکه در هفتم تیر شاهد بودیم که ۷۲ نفر از چهره‌های عزیز کشورمان به شهادت رسیدند که بر سر هر کشوری می‌آمد نمی‌توانست تاب بیاورد.

وی با بیان اینکه شهیدانی مانند بهشتی متفکران بزرگی بودند که به چند زبان دنیا تسلط داشتند و شخصیت عجیب و یار دیرین امام خمینی (ره) بودند و شاهد بودیم که با شهادت ایشان و یاران شأن انقلاب حتی خدشه‌ای وارد نشد، افزود: روح با استقامت امام (ره) و روحیه متوکل به خدا و روحیه گذشته و صبر مردم سبب شد تا ما از این حوادث بگذریم که هشتم شهریورماه و شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر نیز از همین دست حوادث بود.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه هر کشوری اگر چنین حوادثی را می‌دید از بین می‌رفت، ابراز کرد: ملت ایران بودند که نگذاشتند در کشور هرج و مرج رخ دهد آن هم در زمانی که دومین سالگرد انقلاب اسلامی هم نرسیده بود و در واقع انقلاب یک نهال نارس در برابر تندبادهای سهمگین بود که ایستادگی کرد.

شریفی نیا ضمن گرامی داشت هفته دولت گفت: همه کسانی که در ارکان مختلف کشورمان شامل قوه قضائیه و مقننه و مجریه و استانداران و بخشداران و شهرداران و … همه جزئی از دولت کریمه ایران اسلامی هستند زیرا به مردم خدمت رسانی می‌کنند.

وی با اشاره به سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز شهادت امام رضا (ع) بیان کرد: معظم‌له تجلیل ویژه ای از رئیس جمهور کردند تا نشان دهند که همه باید قدردان خدمت رسانان به ملت باشند و همه باید از مسئولان کشورمان به خصوص از رئیس جمهور حمایت کنند.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه نیاز است که همه آحاد جامعه از مسئولان حمایت کنند البته این به آن معنی نیست که اگر جایی ضعفی وجود دارد انتقاد سازنده نشود، گفت: انتقاد باعث پیشرفت می‌شود اما باید مؤدبانه و به دور از تخریب و بدون اهانت و توهین باشد.

شریفی نیا با بیان اینکه راه انتقاد منصفانه و واقع بینانه و دلسوزانه همیشه باز است، ابراز کرد: قطعاً رئیس جمهور و دولتمردان هم نمی‌گویند که کسی انتقاد نکند اما وظیفه ما بعد از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی سنگین‌تر شده و این را باید معیار قرار بدهیم کسانی که تابع ایشان هستند باید از توهین به دولت و رئیس جمهور دوری کنند زیرا رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند اتحاد مقدس را باید نگه داشت.