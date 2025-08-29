به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن دهشیری در خطبههای نمازجمعه اردستان اظهار کرد: هشتم ربیع الاول سالروز شهادت امام حسن عسکری است که ایشان جزو چهار امام بزرگواری بوده که در دوران ۵۰ سال امامت خود به تبعید فرستاده شدند.
وی افزود: هشتم شهریور سالروز شهادت دو تن از دولتمردان بزرگ، شهیدان رجایی و باهنر رئیس جمهور و نخست وزیر است که توسط منافقین در سال ۶۰ به شهادت رسیدند و به همین مناسبت دوم تا هشتم شهریور هفته دولت اعلام شده است.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: کارهایی که دولتها انجام میدهند به پای نظام نوشته میشود و بیان آنها در هفته دولت برای مردم دلگرم کننده است همجنین باید مشکلات کاستیها و مسائل را با مردم مطرح کنند تا حل شود چرا که در جنگ اخیر نیز مردم به کمک آمده و این جنگ را مدیریت کردند و توطئهها را خنثی کردند.
دهشیری تصریح کرد: اخلاص، تواضع، مردمی بودن، خستگی ناپذیر بودن و کار برای مردم را عبادت دانستن از ویژگی و شاخصههای مهمی است که بابد در میان دولتمردان باشد.
وی بیان کرد: نقد دلسوزانه و منصفانه باید انجام شود البته سیاهنمایی کردن درست نیست، امام راحل از دولتها حمایت میکردند امروزه نیز رهبر انقلاب از دولتها حمایت میکنند.
امامجمعه اردستان ادامه داد: معیشت مردم مهم است، اسنپ بک که اخیراً سه کشور حقهباز اروپایی میخواهند فعال کنند به واسطه آن یک جو روانی را در جامه ایجاد میکنند که باید نظارت در جامعه انجام شود.
دهشیری تاکید کرد: معیشت، کسب و کار و مطالبات مردم باید بهخوبی عنوان شود و مسؤولان نیز با همت والای خود به حل مشکلات مردم بپردازند.
وی یادآور شد: دهم ربیع الاول سالروز ازدواج پیامبر با حضرت خدیجه است، شیوه ازدواج باید اسلامی باشد بهانههای جوانان باید کم شود و شاهد رونق گرفتن بازار ازدواج باشیم چرا که جامعه ما یک جامعه اسلامی و ایمانی است.
