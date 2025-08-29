موفقیت دولت بدون مشارکت مردم ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید مصطفی حسینی در خطبه نماز جمعه این هفته زنجان با بیان مبانی قرآنی قیام حضرت سیدالشهدا (ع) و اهداف قیام مهدوی، اظهار داشت: همانطور که یاران امام حسین (ع) در کربلا در هر جایگاه و موقعیتی آماده جانفشانی و فداکاری بودند، جامعه منتظر نیز باید برای سربازی در سپاه امام عصر (عج) با همه وجود آماده باشد.
وی افزود: آیات قرآن کریم بشارت دادهاند که حاکمیت زمین در نهایت از آن مؤمنان و مستضعفان خواهد بود و این اراده الهی در آخرالزمان به دست امام عصر (عج) محقق میشود؛ اما تحقق این وعده مشروط به آمادگی، خودسازی، مقاومت و ایستادگی مؤمنان است.
امامجمعه زنجان با اشاره به خطاهای تاریخی بنیاسرائیل گفت: قرآن کریم بارها بیظرفیتی بنیاسرائیل را گوشزد کرده است و این هشدار به ماست که مبادا با سستی، بهانهجویی و وابستگی، فرصت تاریخی زمینهسازی ظهور را از دست بدهیم.
وی با تأکید بر ضرورت جهاد اقتصادی تصریح کرد: قرآن مجاهدان فی سبیل الله را ابتدا با اموال و سپس با جان معرفی کرده است و امروز بزرگترین جهاد برای جامعه ایمانی، قطع وابستگی اقتصادی به دشمن، سرمایهگذاری، کارآفرینی و تولید است. به تعبیر مقام معظم رهبری، «اقتصاد مقاومتی» یعنی اقتصاد مردمپایه و عدم تصدیگری دولت. همانطور که پیروزی انقلاب، دفاع مقدس و جهاد سازندگی با حضور مردم رقم خورد، جهاد اقتصادی نیز باید با نقشآفرینی مردم پیگیری شود.
حسینی ادامه داد: موفقیت دولت بدون همراهی مردم ممکن نیست؛ دولت و ملت در یک صف واحد قرار دارند و همانطور که در جنگ نظامی مردم پشتوانه اصلی بودند، در جنگ اقتصادی نیز صرفهجویی، مشارکت و همراهی مردم تضمینکننده پیروزی خواهد بود.
وی با تأکید بر پیروی از فرامین ولی فقیه گفت: وجود رهبر فرزانه در مدیریت جامعه نقش کلیدی و حیاتی دارد و منویات ایشان چراغ راه همه ارکان جامعه است. اتحاد مقدس ملت ریشه در توحید و ولایت دارد و هیچ فردی حق ندارد با گفتار یا رفتار خود این اتحاد را خدشهدار کند.
امامجمعه زنجان همچنین با اشاره به اهمیت نقد کارشناسانه گفت: نقد مستند، کارشناسانه، متعادل و منصفانه میتواند به پیشرفت کشور کمک کند، اما تخریب و انتشار اطلاعات غیرمستند باعث از بین رفتن امید و اعتماد مردم میشود.
وی در ادامه به بحران آب پرداخت و خاطرنشان کرد: دولت وظیفه دارد شبکه فرسوده آب را اصلاح کرده و طرحهای مدیریت هوشمند و آبیاری نوین را گسترش دهد، اما مردم نیز باید همکاری کنند و صرفهجویی را در خانه، اداره و مسجد رعایت کنند.
حسینی مثالهایی از صرفهجویی در مصرف آب ارائه کرد و گفت: وضو با بسته نگه داشتن شیر آب، مسواک زدن با یک لیوان، استحمام کوتاه مدت، شستشوی ظروف و خودرو با میزان کمتر آب و استفاده از شیرهای کاهنده میتواند مصرف آب را به نصف کاهش دهد. همچنین آبیاری باغچه و گلدان با روش قطرهای، استفاده درست از ماشین لباسشویی و تعمیر شیرهای چکهکننده، گامهای مؤثری در مدیریت منابع آب است.
وی افزود: هفته آینده وزیر نیرو به استان سفر خواهد کرد و از سد مشمپا و سد بلوبین بازدید خواهد داشت تا روند اقدامات در حوزه آب مورد بررسی قرار گیرد.
حسینی با اشاره به تهدیدهای خارجی خاطرنشان کرد: آمریکا با تحریمهای گسترده و مکانیزم ماشه همواره تلاش کرده ایران را تحت فشار قرار دهد، اما ملت ایران حتی در سختترین شرایط نیز توانسته است فناوریهای متنوع و پیشرفتهای علمی را حفظ کند.
وی تأکید کرد: ما شهیدان زیادی برای حفظ آب و خاک کشور تقدیم کردهایم و اجازه نخواهیم داد دشمنان در تحقق اهداف خود موفق شوند. همچنین در حملههای رژیم صهیونیستی به ایران همگان شاهد بودند که این رژیم نمیخواهد کشور اسلامی پیشرفت کند و چشم طمع به موفقیتهای ایران دارد.
وی با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) تأکید کرد: شیعه واقعی کسی است که با اخلاق نیکو، صبر، نجابت، خودداری از لغزشها و رفتار حسینی و علوی، مایه افتخار مکتب اهلبیت (ع) در جهان باشد و جامعه منتظر باید همواره آماده ایثار، مقاومت و جهاد اقتصادی باشد.
نظر شما