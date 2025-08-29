به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود در مدرسه قطعه ضمن بیان اینکه مهمترین نکته‌ای که نیاز جامعه اسلامی است وحدت است، ابراز کرد: وحدت با حرف تولید نمی‌شود زیرا وحدت ابتدا محبت نیاز دارد، مهرورزی و خدمت می‌خواهد و این سیره ائمه (ع) و علمای بزرگ ما در طول تاریخ غیبت بوده است.

وی افزود: انس و مهربانی و عطوفت و خدمت نتیجه و میوه‌ای به نام وحدت دارد و وحدت که آمد، شاه کلید ابطال همه توطئه‌های دشمنان برای امت اسلامی می‌شود و در طول تاریخ هم همین موضوع تکرار شده است.

وی افزود: امام عسگری (ع) یکی از مهمترین اقدامات شأن این بود که اولاً عطوفت، خدمت و محبت در بین برادران اسلامی ایجاد شود تا به یک وحدت برسند تا شجره خبیثه بنی عباس نتواند از این اختلاف‌ها به اصل دین و اهداف مقدس اسلامی لطمه بزنند و امروز هم همان تمهید امام (ع) امروز نیز جا دارد که بازگو شود.

امام جمعه شاهرود همچنین با بیان اینکه در آستانه هفته وحدت هستیم و باید تاکید کرد که این نه تنها وحدت بین اقوام مذهبی و شیعه سنتی بلکه باید بین طوایف مانند لر و ترک و … وحدت بین گروه‌های سیاسی نیز باشد، ابراز کرد: در سال‌های اخیر برخی گروه‌ها با اهداف قدرت طلبی دو قطبی سازی های سیاسی را ترویج دادند.

امینی با بیان اینکه این گروه‌ها اختلاف را دنبال کردند، ابراز کرد: ماحصل این اقدامات آن شد که ما باید بین خودمان هم دنبال وحدت می‌گشتیم و لذا باید تاکید کرد که انسجام و وحدت ملی در کنار تنوع گرایش‌ها و تفکرها، اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه هر کس هر حرفی و هر کاری که وحدت شکن باشد و انسجام ملی را برهم بزند، خیانت به کشور و ملت کرده است، افزود: امروز باید تدبیر امام عسگری (ع) در خصوص وحدت و عطوفت بین آحاد جامعه اسلامی در دستور کار ما قرار دهد تا سربلند شویم.

امام جمعه شاهرود با اشاره به هفته دولت، بیان کرد: در حوزه اقتصاد، تولید، عمرانی و … شاهد هستیم که از هفته دولت سال قبل تا هفته دولت امسال اقدامات خوبی صورت گرفته البته در کنار همه این اقدامات، ناترازی ها هم وجود دارد که مردم ما را اذیت کرده است.

امینی با بیان اینکه همت زیادی از سوی مسئولان و مردم ما خرج می‌شود تا این ناترازی ها آزار دهنده برای مردم، صنعت و کشاورزی و خدمات و … نباشد اما سرجمع خدمات دولت خدمات خوبی بود، گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز فرمودند باید از مسئولان حمایت کرد اما هنوز عده‌ای مرز بین حمایت آگاهانه و نقد منصفانه را نمی‌دانند حتی اگر نامشان ولایتمدار باشد.

وی با بیان اینکه حمایت کورکورانه و باری به هر جهت هم اشتباه است اما دولت یک رکن نظام اسلامی است، افزود: دولت هم همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند مانند دیگر ارکان نظام باید حمایت شود و این تکلیف همه ما از دوره امام (ره) تا آینده است.