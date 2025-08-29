نگرانی امام جمعه زاهدان برای رواج گروگانگیری و حمله به حافظان امنیت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی محامی در خطبههای نماز جمعه این هفته زاهدان گفت: در استان سیستان و بلوچستان به اتحاد و همدلی مردم و مسئولان نیاز داریم تا با تلاش بیشتر در برای خدمت به مردم و پیشرفت استان گام برداریم.
امام جمعه زاهدان تصریح کرد: در قسمتهای مختلف استان فعالیتهای خوبی برای پیشرفت انجام میشود اما برخی از کارها نیاز به سرعت بخشی دارد و برخی با موانعی روبهرو است که باید برطرف شود؛ مردم و مسئولان با اتحاد، همدلی و همفکری پای کار مردم و نظام اسلامی باشند و برای رشد استان تلاش کنند.
وی ادامه داد: اگر کار برای خدا و با اخلاص انجام شود، خداوند هم به آن برکت و توفیق میدهد و آثار و ثمرات این تلاشها زودتر و بیشتر در پیشرفت استان دیده خواهد شد و دیگر عنوان استان محروم به این منطقه گذاشته نمیشود.
امام جمعه زاهدان تأکید کرد: دشمنان ما در آن سوی مرزها خیمه زدهاند و سرویسهای جاسوسی و مزدوران مختلف برای ورود به کشور از طریق سیستان و بلوچستان و ایجاد ناامنی و درگیری در استان برنامهریزی میکنند؛ پس همه باید متحد باشند و پای کار بیایند و بدانند که امنیت پیشنیاز هر رشد و شکوفایی در استان است و اگر امنیت نباشد، همه چیز تحتالشعاع قرار میگیرد.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان در ادامه ضمن تشکر از مواضع بزرگان و علمای استان در خصوص حوادث تروریستی اخیر گفت: برای برقراری امنیت جای کار بیشتری وجود دارد و مردم باید نیروهای نظامی و امنیتی و مسئولان خود را از خودشان بدانند و حمله به آنان را حمله به خودشان تلقی کنند؛ جو عمومی جامعه باید در مقابل با شرارتها، ترورها، گروگانگیریها و اینگونه اقدامات ایستادگی کنند و جلوی بروز آن را بگیرند.
آیتالله محامی با ابراز تأسف از رواج گروگانگیری در جامعه، بیان کرد: حتی برخی از فضلای روحانی گروگان گرفته شدهاند و این مسئاه ناامنی ایجاد میکند و اگر ناامنی در جامعه رواج پیدا کند، دود آن به چشم همه خواهد رفت و تنها یک قوم یا قبیله متضرر نمیشود، بلکه همه مردم دچار مصیبت میشوند و بنابراین همه باید پای کار تأمین امنیت بیایند.
وی در نهایت از تلاش نیروهای امنیتی برای برقراری امنیت در استان و مقابله با تروریستها تشکر کرد.
