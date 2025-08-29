به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست در نماز جمعه خورموج اظهار کرد: هرگاه اراده الهی بر تحقّق امری تعلّق گیرد، آن مسئله قطعاً عملی خواهد شد و خداوند اراده کرده با ظهور امام زمان (عج) مستضعفان عالم وارث زمین شوند و ظالمان و اشرار عالم نابود شوند و به هلاکت برسند.
وی اضافه کرد: پس شکست ظالمانی مانند ترامپ ها و نتانیاهو ها قطعی و حتمی است.،به دبدبه و هیمنه پوشالی آنها نگاه نکنید، اینها زودگذر است و بزودی ذلیل خواهند شد.
امام جمعه دشتی با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) بیان کرد: ایشان فرمود: هر جا شیعه ما باشد باید از نظر اخلاقی، ایمان و کمک به دیگران بهترین آن جمع باشد تا مردم به سوی ما جذب شوند،
وی با اشاره به سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و همچنین یاد و نام شهدای خدمت بهویژه شهید آیتالله رئیسی و همراهان تاکید کرد: از تلاشهای بیوقفه دولتمردان در مسیر خدمت به مردم و نظام اسلامی قدردانی میکنیم.
زاهددوست ادامه داد: در این هفته، سفر استاندار به شهرستان انجام شد و پروژههای مهمی یا به بهرهبرداری رسید یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد. از جمله پروژهها، نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی است که نقش مهمی در کاهش ناترازی برق خواهد داشت و همچنین آغاز ساخت ۵ مدرسه خیرساز در سطح شهر خورموج که جای قدردانی از خیرین دارد.
وی اضافه کرد: در سطح شهرستان بیش از ۲۰ مدرسه تخریبی وجود دارد که امیدواریم با مشارکت خیرین و اداره نوسازی مدارس، شاهد بازسازی آنها در آینده نزدیک باشیم.
امام جمعه دشتی خاطرنشان کرد: امروز در دورهای حساس قرار داریم. دولتمردان باید در رفتار و عملکرد خود، شرایط خاص امروز را درک کنند و مردم نیز با شناخت این وضعیت، از دولت حمایت کنند.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند حمایت از دولت و رئیسجمهور پرتلاش، لازمه انسجام ملی است افزود: ایشان در همه دورهها، همواره حامی دولتهای برآمده از رأی مردم بودهاند. پس وظیفه ما نیز حمایت از دولت است و دولت نیز باید قدردان این حمایت بوده و با تلاش بیوقفه به مردم خدمت کند.
زاهددوست با اشاره به ۱۲ شهریور سالروز شهادت سردار دلیر جنوب، شهید رئیسعلی دلواری خاطرنشان کرد: رئیسعلی دلواری، نمونهای کامل از یک مجاهد فی سبیلالله بود که با تکیه بر ایمان، اخلاص و عشق به وطن، در برابر استعمار ایستاد و لرزه بر اندام دشمن انداخت. او مبارزه با ظلم را وظیفهای دینی و ملی میدانست.
وی افزود: در کنار او، یار وفادارش خالو حسین دشتی همچون کوهی استوار ایستاد و با فداکاریهای خود، نمادی از غیرت و شرافت مردم جنوب شد. این دو بزرگمرد ثابت کردند که ایران و ایرانی، و خصوصاً مردان جنوب، هرگز در برابر زور و ظلم سر خم نمیکند.
از تهدیدات پوشالی دشمنان واهمه نداریم
امام جمعه دشتی ادامه داد: امروز نیز در برابر جنگ نرم، تحریمها و تهدیدات دشمن، باید با همان روحیه بیداری، بصیرت و مقاومت در صحنه باشیم و از تهدیدات پوشالی دشمنان واهمه نداشته باشیم.
وی تاکید کرد: رئیسعلیها و خالو حسینها به ما آموختند که عزت و استقلال، بدون مجاهدت و مقاومت به دست نمیآید و برای حفظ ایران اسلامی، باید همچنان مقاوم و ایستاده در صحنه بمانیم.
زاهددوست با اشاره به فعالسازی مکانیسم ماشه تاکید کرد: از سوی برخی کشورهای اروپایی، اقدامی غیرقانونی و در راستای توطئهای آمریکایی – صهیونیستی است. این کشورها نه ارادهای مستقل دارند و نه تمایلی به احقاق حقوق ملت ایران؛ چرا که در مسیر خواستههای آمریکا حرکت میکنند.
وی گفت: برخی تلاش دارند القا کنند که فعال شدن مکانیسم ماشه به معنای آغاز جنگ است، در حالیکه تجربه نشان داده تصمیم آمریکا برای حمله نظامی، تابع محاسبه هزینه و فایده است، نه مجوزهای بینالمللی. اگر هزینه را پایین ببیند، حمله میکند، در غیر اینصورت عقبنشینی میکند. بنابراین، مکانیسم ماشه در این فرآیند بیاثر است.
امام جمعه دشتی بیان کرد: امیدوارم سر عقل باشند و مرتکب حماقت جدیدی نشوند و الا ملت ایران مصمم است در کنار نیروهای مسلح آماده و هوشیار خود و در سایه رهبری حکیمانه امام خود روز را بر دشمن سیاه و کار دشمن خصوصاً رژیم صهیونیستی را یکسره خواهند کرد.
