جهان قدرت دفاعی و نظامی ایران را درک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی اکبرپور در خطبههای نماز جمعه این هفته زاهدان گفت: توان دفاعی و نظامی ایران امروز به نماد اقتدار جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات دشمنان تبدیل شده است که نشان از اهمیت قدرت نظامی در عصر حاضر است.
حجتالاسلام اکبرپور اضافه کرد: اگر بعضی از افراد تا قبل از جنگ ۱۲ روزه قدرت و توان نظامی ایران را درک نکرده بودند، امروز جهان شاهد اقتدار دفاعی و پیشرفت قدرت نظامی ایران است.
وی افزود: ایران که در ابتدای انقلاب حتی برای تهیه تجهیزات خرد و کوچک و کم ارزش دفاعی و نظامی وابسته بود، امروزه توانسته موشکهایی را بسازد و به سمت رژیم صهیونیستی شلیک کند که دشمن مجبور به عقب نشینی شد.
امام جمعه موقت زاهدان ابراز داشت: فعالیت نیروهای مسلح کشور ما صرفاً در پادگانها محدود نیست، بلکه در عرصههای مختلف عمرانی و پیشرفت کشور نیز نقش آفرینی میکنند.
حجتالاسلام اکبرپور گفت: کارمندان، بازوهای اجرایی نظام و پل ارتباطی مستقیم میان مردم و نهادهای اداری و حاکمیتی هستند که باید تکریم اربابرجوع و گرهگشایی از مردم را مدنظر قرار دهند و بدانند این کار مانند عبادت است.
وی افزود: نباید اجازه داد در فرآیندهای اداری و گاه خسته کننده، مردم دچار سردرگمی شوند.
نظر شما