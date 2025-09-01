بیانیه یکی از طوایف سیستان و بلوچستان در محکومیت حوادث تروریستی اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، طایفه بزرگ ناروئی در استان سیستان و بلوچستان با انتشار بیانیهای جنایات اخیر تروریستها در استان را محکوم کرده و از نیروهای امنیتی و انتظامی بابت برخورد قاطع با مخلان امنیت قدردانی کردند.
در متن این بیانیه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ خَوَّانٍ کَفُورٍ» (سوره حج، آیه ۳۸)
ملت شریف و انقلابی ایران
بار دیگر دست ناپاک دشمنان امنیت، آرامش و وحدت ملت ایران از آستین عناصر تروریستی بیرون آمد و در اقداماتی ددمنشانه، به امنیت و آرامش مردم سیستان و بلوچستان حمله کردند که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از هموطنان بیگناه و حافظان امنیت شد.
طایفه بزرگ ناروئی، این جنایت ناجوانمردانه و کور را که با هدف برهمزدن امنیت کشور و استان و ایجاد تفرقه در میان اقوام و مذاهب طراحی شده، با شدیدترین لحن محکوم مینماید.
ما طایفه بزرگ ناروئی ضمن ابراز همدردی عمیق با خانوادههای داغدار حوادث اخیر، بر حمایت قاطع خود از وحدت ملی، انسجام امت اسلامی تأکید مینمائیم و اعلام میداریم:
هرگونه تلاش برای ناامنسازی استان سیستان و بلوچستان، محکوم به شکست است. ما همواره پشتیبان نظام جمهوری اسلامی و نیروهای حافظ امنیت کشور هستیم. وحدت شیعه و سنی در این خطه، الگویی الهامبخش برای جهان اسلام است. در پایان، از مسئولین امنیتی، انتظامی و قضائی خواستاریم با قاطعیت و سرعت با مسببان این جنایات برخورد نموده و امنیت مردم را بیش از پیش تأمین نمایند.
روح شهدای امنیت شاد و راهشان پر رهرو باد
