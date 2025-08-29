دولتمردان ضعف مدیریت در حوزه آب و برق را اصلاح کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی امروز جمعه هفتم شهریورماه در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه اصفهان با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: امام حسن عسکری (ع) تقوا را در محبت و خدمت متقابل میان مؤمنان معنا کرده‌اند و سفارش کرده‌اند که شیعیان آن‌چنان با یکدیگر رفتار کنند که سبب شگفتی دیگران شود، چرا که این اخلاق نیکو موجب خشنودی آن حضرت است.

وی با اشاره به اینکه تقوا در رفتار اجتماعی نمود دارد، افزود: انسان متقی با همه مردم مهربان است و حقوق همگان را رعایت می‌کند؛ همان‌گونه که امیرالمؤمنین (ع) در نامه معروف به مالک اشتر تأکید کردند که باید با مردم با نرمی رفتار شود، زیرا انسان‌ها یا برادر دینی ما هستند یا در آفرینش با ما برابرند.

امام جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: دوران امام حسن عسکری (ع) از سخت‌ترین مقاطع تاریخ تشیع بود، زیرا حکام وقت با فشار و محدودیت می‌کوشیدند از تولد امام زمان (عج) جلوگیری کنند. در چنین شرایطی آن حضرت وظیفه داشتند مؤمنان را برای دوران طولانی غیبت آماده سازند و همین سبب شد که فرمودند برترین اعمال، انتظار فرج است.

وی ادامه داد: انتظار فرج به معنای آمادگی دائمی برای حضور در رکاب امام عصر (عج) است. همانند میزبان که در انتظار میهمان همه چیز را مهیا می‌کند، منتظر واقعی نیز باید خود و جامعه را برای ظهور آماده سازد. به هنگام ظهور، نخستین یاران حضرت در قالب سپاهی ده هزار نفری گرد خواهند آمد و سپس میلیون‌ها انسان حق‌طلب به ایشان خواهند پیوست.

آیت‌الله مهدوی اضافه کرد: یاد امام زمان (عج) در حقیقت یاد خودسازی و اصلاح خویش است. در دوران غیبت صغری مردم با واسطه به امام دسترسی داشتند، اما امروز قرن‌هاست که ارتباط مستقیم قطع شده و همه چشم‌انتظار ظهور هستند.

وی با اشاره به آیه ۱۳۱ سوره نساء بیان کرد: هدف همه پیامبران و در نهایت امام عصر (عج)، تحقق تقوا و عدالت اجتماعی است. تقوا تنها در زندگی فردی خلاصه نمی‌شود، بلکه در جامعه باید به برقراری قسط و عدالت منجر شود و ظهور حضرت مهدی (عج) نیز در همین مسیر خواهد بود.

امام جمعه موقت اصفهان در ادامه با تبریک هفته دولت به رئیس‌جمهور و اعضای دولت، گفت: امروز وظیفه داریم بر اساس توصیه رهبر معظم انقلاب از تلاش جدی و خستگی‌ناپذیر دولت در خدمت به مردم حمایت کنیم، زیرا این حمایت پشتوانه ملی است.

وی یادآور شد: تجربه جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان داد که دشمن در محاسبات خود به خطا رفته است. اتحاد و همبستگی مردم، همراهی مسئولان و قدرت نیروهای مسلح ضربه‌های سنگینی به دشمن وارد ساخت و آنان را وادار به عقب‌نشینی کرد.

آیت‌الله مهدوی تأکید کرد: دشمن گمان می‌کرد با آغاز جنگ، ایران دچار آشوب داخلی می‌شود، اما برعکس، همبستگی مردم و حتی مواضع قاطع هنرمندان و ورزشکاران، امید دشمنان را بر باد داد. همین امر سبب شد رهبر معظم انقلاب بار دیگر بر سپر پولادین اتحاد ملی تأکید کنند.

وی افزود: برخی بیانیه‌هایی صادر می‌کنند که ارزش داخلی ندارد و تنها پیام آن برای دشمن است. این افراد باید بدانند مردم مدت‌هاست از آنان عبور کرده‌اند و چنین مواضعی هیچ تأثیری بر روند انقلاب ندارد. انتقاد و تفاوت سلیقه امری طبیعی است، اما زیر سوال بردن اصول انقلاب، ارتباط با استکبار جهانی یا نفی نظارت استصوابی برخلاف مبانی انقلاب است.

امام جمعه موقت اصفهان تصریح کرد: پیروزی‌های اخیر نشان‌دهنده پنج عامل مهم است؛ نخست اقتدار نظام، دوم جایگاه بی‌بدیل ولایت فقیه، سوم توانمندی نیروهای مسلح، چهارم بصیرت و انسجام مردم و پنجم اقدام به موقع گروه‌های مختلف.

وی در پایان خطاب به دولتمردان اظهار کرد: امروز مشکلاتی نظیر قطعی آب و برق رنجی جدی برای مردم ایجاد کرده است که نشان‌دهنده ضعف در مدیریت ملی برخی وزرا است. لازم است این مسئولان با بهره‌گیری از نیروهای جوان و انقلابی در مسیر اصلاح گام بردارند و در غیر این صورت جای خود را به افراد توانمند واگذار کنند