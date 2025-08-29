آیت الله عاملی: آمریکا و اروپا جز پذیرش ایران قوی چاره دیگری ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته اردبیل افزود: چه مکانیسم ماشه را اعمال بکنند و یا نکنند در تحریم، تغییر جدیدی پیدا نخواهد شد، آنها با حمله نظامی نتوانستند به مقصد خود که سرنگونی ایران اسلامی بود برسند و مفتضحانه دو قدرت اتمی در برابر ایران شکست خوردند.

وی گفت: فعال شدن مکانیسم ماشه به این معنی است که تحریم‌های شورای امنیت که با برجام برداشته شد دوباره برمی‌گردد در حالی که تحریم ترامپ خیلی از آن بالاتر است پس آنها چه مکانیسم ماشه را اعمال بکنند و یا نکنند در تحریم، تغییر جدیدی پیدا نخواهد شد چون که صد آمد نود هم پیش ماست.

وی تصریح کرد: حالا آنها چند گزینه در پیش دارند که دوباره جنگ راه بیندازند احتمال این گزینه ضعیف است چون هم آمریکا و هم اسرائیل با قدرت ایران آشنا شده‌اند.

امام جمعه اردبیل اضافه کرد: راه دوم این است که آنچه را که در جنگ نتوانستند بگیرند بخواهند در مذاکره بگیرند در این خصوص نیز کاملاً مشکل دارند چون ایران از حق مسلم خود تنازل نکرده و قطعاً نخواهد کرد.

وی افزود: راه سوم این است که به طرف تحریم بروند یعنی مکانیسم ماشه را فعال کنند آنها در اینجا نیز مشکل جدی دارند اولاً می‌بینند که تا حال تحریم، ایران را به حد رکوع و تسلیم در برابر آنها نرسانده است ثانیاً در یک اشتباه بزرگ ترامپ با اعمال تحریم حداکثری دیگر چیزی برای آنها نگذاشته است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با تاکید بر اینکه بعضی مفاهیم سیاسی در ایران از جهت مصداق تحریف شده و باید توضیح داده شود اظهار داشت: اول آشتی با دنیا یا صلح با دنیاست این را بر جمهوری اسلامی تطبیق می‌کنند و این یک انحراف آشکار است، ما با کشوری قهر نکردیم تا آشتی کنیم فقط با اسرائیل که یک رژیم غیرقانونی، جعلی و غصبی است رابطه نداریم.

سید حسن عاملیددر رابطه با لزوم صلح با دنیا افزود: این نیز به جمهوری اسلامی عائد نیست، ما با کسی دعوا نکردیم تا صلح بکنیم، به ما حمله شده ما متخاصم نیستیم، ما مدافع هستیم آمریکا باید آشتی بکند نه ما، انتساب این مفاهیم به جمهوری اسلامی ظلم بیّن است.

وی ادامه داد: مفهوم سوم، ضدیت با غرب است ایران جز با اسرائیل با کشوری ضدیت ندارد و اگر کشوری به خاطر ضدیت ایران با اسرائیل با ما ضدیت کند این مشکل اوست مشکل ما نیست ظلم، افترا و تهمت بزرگی است که به ما ضدیت با غیر اسرائیل را بزنند و ضدیت با اسرائیل نیز افتخار است و کل ملت‌های دنیا بعد از حادثه غزه علیه اسرائیل راهپیمایی‌های بسیار وسیع راه انداخته‌اند اگر چند سیاستمدار در این باب تشکیک بکنند تشکیک آنها نه فقط ظلم به مسلمان‌ها بلکه ظلم در حق بشریت است.

امام جمعه اردبیل افزود: چهارمی مفهوم جنگ طلبی است خیلی جالب است که از بدو انقلاب اسلامی به ما حمله شده فقط در جنگ تحمیلی ۲۲۰ هزار شهید دادیم، هواپیمای مسافربری ما را ساقط کردند حالا ظلم نیست یک سیاستمدار ما را جنگ طلب معرفی کند؟

وی در مورد مفهوم پنجم نیروهای نیابتی که در مورد ایران گفته می‌شود تصریح کرد: این هم کاملاً غلط است؛ حزب الله را ما درست نکردیم اسرائیل لبنان را اشغال کرد تا به اسرائیل ضمیمه کند حزب الله درست شد.

وی اضافه کرد: انصارالله را نیز ما درست نکردیم در عملیات «عاصفه الحزم» هم پیمانان منطقه‌ای آمریکا به یمن حمله کردند انصارالله درست شد حشد الشعبی را نیز ما درست نکردیم بلکه این گروه‌ها در قالب دفاع از کشورشان تشکیل شده است.

آیت الله عاملی گفت: مفهوم ششم تنش زایی است کشور ما را متهم به تنش زایی می‌کنند در حالی که ما با هیچ کشوری چنین تنشی نداریم البته اسرائیل حسابش جداست

وی افزود: احتمالاً کسانی که این مفاهیم را بر جمهوری اسلامی تطبیق می‌کنند مرادشان لزوم به رسمیت شناختن اسرائیل است اما واهمه دارند که آن را به زبان بیاورند.

سید حسن عاملی مفهوم هفتم را رجوع به مردم یا آشتی با ملت دانستخ و می‌گویند ما باید به مردم رجوع کنیم و با آنها آشتی بکنیم اخیراً در ماجرای حمله اسرائیل به ایران سیل مردم از تمام اقشار، تمام خیابان‌ها را پر کردند اگر ما این‌ها را مردم نگوییم قطعاً به آنها اهانت کرده‌ایم ملت ما از طریق انتخابات به راحتی دولت‌ها را جابجا می‌کند. مقام معظم رهبری نیز اراده آنها را تنفیذ می‌کند اگر این‌ها را ما مردم و ملت ندانیم معنایش این است که خود ما از ملت جدا شده‌ایم.

نماینده ولی فقیه در استان خاطر نشان کرد: در یکی از انتخابات ملت ما با مشارکت و شرکت در انتخابات مسئولین را انتخاب می‌کنند که همه این‌ها نشان از دموکراسی جدی و نشان از حاکمیت ملی تمام عیار است.

وی با بیان اینکه یکی از اروپایی‌ها می‌گوید مشکل ما با ایران سر توان هسته‌ای نیست ما با فلسفه جمهوری اسلامی ایران مخالفیم افزود: فلسفه جمهوری اسلامی حفظ حاکمیت ملی و استقلال است.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: وزیر خارجه اسبق آمریکا می‌گوید دنیا مانند قطاری است که ما تعیین می‌کنیم کدام سمت برود این به منزله سلب حاکمیت ملی از تمام کشورهای دنیاست.

وی گفت: کاندولیزا رایس گفت مشروعیت حکومت‌ها با صندوق رأی نیست بلکه با سوگیری بین‌المللی است یعنی اگر منافع ما و اسرائیل را تأمین کند مشروع است و الّا نامشروع! و باید سرنگون شود.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با بیان اینکه ترامپ می‌گوید برای اینکه بمانی باید قوی باشی و برای اینکه قوی باشی باید دیگران را تضعیف کنی افزود: حالا درصدد تضعیف چین، روسیه و ایران است.

وی با اشاره به اظهارات مقامات آلمان و آمریکا در مورد اسرائیل گفت: آنها معتقدند، هر کسی روی کره زمین نفس می‌کشد باید اسرائیل را به رسمیت بشناسد و الا با ما طرف است.

آیت الله عاملی تصریح کرد: به اعتقاد آنها امنیت اسرائیل امنیت آمریکاست. معنای این جمله این است که در خاورمیانه نباید کشوری از جهت قدرت و اقتدار بالاتر از اسرائیل باشد و الّا امنیت آمریکا به خطر می‌افتد! و باید از بین برود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ایران در وسط مذاکره با آمریکا بود مورد حمله قرار گرفت افزود: به نتانیاهو گزارش غلط دادند که نارضایتی در ایران زیاد است اگر حمله کنی ایران را از بین می‌بری و او در محاسبه اشتباه کرد ابتدت به ما حمله کرد فرماندهان، دانشمندان و مردم عادی را به شهادت رساند.

وی با انتقاد از بعضی از سیاسیون که واقعیت‌های بدیهی را انکار می‌کنند گفت: رئیس کمیسیون سیاست خارجی اروپا گفته اروپا مثل یک باغ زیبا می‌ماند بیرون آن همه جنگل و پر از حیوانات وحشی است ما برای جلوگیری از حمله این حیوانات وحشی باید پیش دستی کنیم و به آنها حمله کنیم! آن زمان تمام کشورها این اظهارات را محکوم کردند و او مجبور به عذرخواهی شد اما او حرف دل خود را گفته بود و حالا با این تفکر آیا ما متخاصم هستیم یا آنها؟

آیت الله عاملی ادامه داد: در حمله اسرائیل به ایران نخست وزیر آلمان گفت: این کار کثیف آرزوی ما بود و اسرائیل به نیابت از ما این کار کثیف را انجام داد این جمله از کشور بزرگی مثل آلمان ضربه بزرگی به جایگاه بین المللی آن کشور بود

سید حسن عاملی افزود: دولت آلمان اخیراً اعلام کرد برد موشکی ایران نباید بیشتر از سی کیلومتر باشد یعنی خلع سلاح کامل.

وی تصریح کرد: هم آمریکا و هم اروپا گفتند ایران حق غنی‌سازی حتی برای امور طبی، انرژی و صنعتی را ندارد یعنی حتی یک درجه هم حق غنی‌سازی ندارد و هرچه دارد باید به ما بدهد و باید مواد غنی شده برای نیروگاه‌های اتمی خود و برای مصارف طبی را از ما بخرد.

آیت الله عاملی گفت: در حال حاضر آنها در محروم کردن ایران از یافته‌های علمی استراتژیک جدید سنگ تمام گذاشته‌اند یک دانشمند فیزیک ایران یا یک دانشجوی این رشته هیچ وقت نمی‌تواند کتاب مورد نظر خود را از انتشارات آمازون حتی با پرداخت پول دانلود کند.

وی افزود: در برجام هرچه خواستند تمام منویات خودشان را درج کردند و ما هم امضا کردیم با اینکه برجام هیچ ضمانتی ندارد اما اروپا حتی به یک بند آن عمل نکرد یعنی حتی حرمت امضای خودش را هم رعایت نکرد. آمریکا هرچه خواسته بود در برجام آورده بود و از ما امضا و تعهد گرفته بود ولی یک طرفه برجام را پاره کرد.

وی بیان کرد: در متن برجام آمده که اگر یک طرف به وظایف خود عمل نکرد از مزایای برجام محروم است و اروپا حتی به یک بند عمل نکرده و حالا می‌خواهد به مکانیسم ماشه عمل کند

وی بیان کرد: حالا آیا این همه کُد که ارائه کردیم کافی نیست که بعضی از سیاسیون وقتی با مردم صحبت می‌کنند بر اساس واقعیت‌ها صحبت کنند.

عضو شورای خبرگان رهبری افزود: نتانیاهو به ترامپ گفته تأسیسات هسته‌ای ایران ضربه اساسی ندیده است و احتیاج به حمله دیگر است ولی ترامپ سخن جالبی گفته است. وی اظهار داشته حتی تصور نمی‌توانم بکنم که دوباره به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کنم امیدوارم هیچ وقت چنین چیزی اتفاق نیفتد.

وی افزود: این نشان می‌دهد که دولت آمریکا مسیر دیپلماسی را انتخاب کرده است نیروهای نظامی ما فرصت استثنایی برای دستگاه دیپلماسی درست کردند تا به نحو شایسته از آن استفاده کنند. اظهارات ترامپ نشان می‌دهد که ایران کاملاً در بهترین سکوی پیروزی ایستاده است.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی نباید با التماس و تسلیم به فکر کسی رسوخ بکند دولتی پرچم سفید را بالا می‌برد که شکست خورده است.

وی با بیان اینکه، یک شنود استخباراتی نشان می‌دهد که دانشمندان زبده اسرائیلی بعد از بمباران مرکز وایزمن گریه می‌کنند افزود: ۲۰ شاخه علمی استراتژیک سال‌ها در آنجا مورد تحقیق قرار گرفته بود و از نتایج آن به شدت محافظت می‌شد اما به تعبیر عرب‌ها همه آنها ذهبت ادراج الریاح!!! یعنی همه به هوا رفت.

وی افزود: از طرفی در تحریم‌های شورای امنیت موضوع تحریم نفت مطرح نشده و تمرکز اصلی اروپا در تحریم و ستون محوری تحریم مسئله نفت است در نتیجه مکانیسم ماشه نمی‌تواند به تحریم نفت وارد شود و تمام همت آنها محروم ساختن ایران از درآمد نفتی است اگر تحریم جدیدی بود ترامپ عمل می‌کرد و نوبت به اروپایی‌ها و به مکانیسم ماشه نمی‌رسید و لذا هم دست اروپایی‌ها و هم دست آمریکایی‌ها از تحریم جدید مؤثر خالی است و لذا در سال‌های اخیر فقط افراد خاص را تحریم می‌کنند انسان عاقل هیچ وقت در برابر دشمن ترکش خود را خالی نمی‌کند.

وی افزود: اگر ملت ما از حقیقت ماجرا اطلاع داشته باشد اقدام به جمع آوری ارز نمی‌کند اگر ملت ما بداند که دود آن به چشم همه حتی به چشم خود جمع کننده خواهد رفت به جمع آن اقدام نمی‌کند اگر ملت ما بداند جمع آوری ارز در این برهه هم خیانت به کشور و هم تعذیب دیگران است حتماً به این کار اقدام نمی‌کند دولت به حد کافی درآمد ارزی دارد اما تأثر از جنگ روانی دولت را در مدیریت ارز با مشکل مواجه می‌کند هرچه است جنگ روانی است نه کمبود دولت سالانه بیش از ۷۰ میلیارد دلار درآمد ارزی دارد.

امام جمعه اردبیل گفت: از عجایب روزگار این است که اروپایی‌ها که حتی به یک بند برجام عمل نکرده‌اند پیشنهاد تمدید برجام را می‌دهند این پیشنهاد اصلاً خیرخواهانه نیست آنها اولاً متوجه شده‌اند که مکانیسم ماشه بعد از تحریم حداکثری ترامپ کارایی مهم ندارد. از طرفی روسیه و چین اعلام کردند فعال شدن مکانیسم ماشه غیرقانونی است به همین جهت ما به تحریم‌های شورای امنیت عمل نخواهیم کرد همین دو امر باعث شده که اروپایی‌ها در حال استیصال به فکر تمدید برجام بیفتند و می‌خواهند اقتصاد ایران باز هم وابسته به تصمیم آنها باشد و هر لحظه به بازار و اقتصاد ایران شوک وارد کنند.

وی از قاطعیت و اقتدار وزیر خارجه تشکر کرد که مقتدرانه اظهار داشت برجام قابل تمدید نیست ما از دولت مردان می‌خواهیم با خطایی که اروپایی‌ها کردند از هر راهی که صلاح می‌دانند برای همیشه اقتصاد ایران را از دست آنها نجات دهند و از این به بعد اقتصاد ما وابسته به اراده و تصمیم آنها نباشد مخصوصاً اینکه دست آنها بعد از تحریم حداکثری ترامپ برای تحریم جدید باز نیست امیرالمومنین (ع) فرموده: اذا اراد الله ان یهلک الجبارین جعل تدمیرهم فی تدبیرهم! یعنی هر وقت خداوند بخواهد جباران را هلاک بکند هیزم آتش آنها را با دست خود آنها جمع می‌کند.

امام جمعه اردبیل گفت: خطاب به دولت آذربایجان گفت: در جنگ ۱۲ روزه ما آذری‌ها زیر آتش ترامپ قرار گرفتیم و عزیزان خود را زیر بمباران از دست دادیم آمریکا قاتل آذری هاست اخیراً دولت آذربایجان مدح بسیار بلیغ و حیرت آور از ترامپ کرده و او را صلح طلب واقعی، شایسته جایزه صلح نوبل ذکر کرده است.

وی افزود: با توجه به بمباران مناطق آذری توسط ترامپ بعد از این اظهارات نفرت وسیعی نسبت به دولت آذربایجان مناطق آذری ایران را فرا گرفته است آنها هیچ انتظار نداشتند که دولت آذربایجان از قاتل آذری‌ها این گونه مدح کند.

وی افزود: از سر تحقیق عرض می‌کنم که بعد از این اظهارات نفرت و تنفر در مناطق آذری در تبریز، ارومیه، زنجان و اردبیل فوران می‌کند و در قلب‌ها از این جهت غلغله نفرت برپاست. مخصوصاً که این مدح از اساس اشتباه و غیر واقعی است چون دست ترامپ با خون بیش از ۶۲ هزار فلسطینی مسلمان مظلوم که بسیاری از آنها زن و کودک هستند خونین است و کل دنیا از این جهت علیه او به پا خواسته است. او با صراحت گفت که غزه را به جهنم تبدیل می‌کنم و به جهنم تبدیل کرد صاحب جهنم هیچ وقت صلح طلب نمی‌شود و هم چنین حمله او به ایران کاملاً نشان می‌دهد که او هیچ سهم و بهره‌ای از صلح طلبی ندارد دولت آذربایجان بارها آذری‌های ایران را هم تبار خودش معرفی کرده و خود را خیرخواه آنها دانسته است بر این اساس انتظار نمی‌رفت که به هم تباران خودش این گونه اهانت کند.

وی در پایان گفت: دولت آذربایجان دقت کند که در روز مبادا آذری‌های ایران به فریاد آذربایجان می رسند نه دولت آمریکا. معامله آمریکا با دولت اوکراین شاهد و نمونه خوبی است دولت آذربایجان حتماً به یاد دارد که به تعبیر حکمت حاجی اف دستیار رئیس جمهور آذربایجان، ایران در جنگ قره باغ چهارصد هزار نفر را با دخالت در جنگ از مرگ حتمی و قطعی نجات داد و حتماً به یاد دارد که مفتی اعظم آذربایجان بعد از آزادی قره باغ با مسافرت به قره باغ با صراحت اظهار داشت علت آزادی قره باغ فتوای مقام معظم رهبری بود ما انتظار داریم دولت آذربایجان با درایت خاص قلب آذری‌های ایران را که با این اظهارات مجروح شده به نحوی التیام بخشد و آنها را به قیمت بخس به آمریکا نفروشد.