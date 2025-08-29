هشدار امام جمعه کرج به سران اروپا و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حسینی همدانی امام جمعه کرج با اشاره به ناکامیهای کشورهای اروپایی در زمینه برجام گفت: سران این کشورها، در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی بهطور کامل تسلیم هستند و به همین دلیل، نمیتوان به آنها اعتمادی داشت.
آیتالله حسینی همدانی ضمن تأکید بر اهمیت خانواده و نقش آن در دین اسلام، خاطرنشان کرد که همواره باید فعالیتها در جهت رضای خدا و در راستای حفظ خانواده باشد. ایشان در ادامه با اشاره به سالگرد شهادت امام عسکری (ع)، به شخصیت و ویژگیهای مادر امام اشاره کرد و گفت که او در شرایط سخت، نقشی کلیدی در حمایت از امام عصر (عج) ایفا کرده است.
امام جمعه کرج همچنین به مسائل مربوط به تروریسم پرداخته و اهداف و فعالیتهای گروههای تروریستی را به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدات علیه امنیت جهانی یادآور شد. وی تصریح کرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی از اصلیترین حامیان این گروهها هستند که با تأمین مالی و تسلیحاتی موجب بروز بحرانها در منطقه و جهان میگردند. اقدامات نظامی و ویرانگرانه آمریکا در کشورهای اسلامی، میلیونها انسان بیگناه را تحت تأثیر قرار داده است.
وی با گرامیداشت یاد شهدای رجایی و باهنر به عنوان الگوهای خدمت به مردم، تصریح کرد که تلاشهای برخی کشورهای اروپایی در توافق هستهای به هیچ وجه کارکرد مؤثری نداشته و تنها به افزایش تنش و اضطراب در جامعه منجر شده است.
