به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر رحیمی در خطبههای نماز جمعه این هفته ساوه اظهار کرد: در شرایط کنونی، تقویت اتحاد میان مردم، جریان انقلابی، نیروهای مسلح و نظام ضروری است و باید از هرگونه دو قطبیسازی و شکاف پرهیز شود.
وی با اشاره به هفته دولت گفت: هفته دولت فرصت طلایی برای تحقق دولت اسلامی است، شاخصه اصلی دولت اسلامی، مدیریت جهادی است که با اشرافیگری، مصرفگرایی و رفاهطلبی در تضاد است.
امام جمعه ساوه با بیان اینکه اتحاد رمز پیروزی ملت ایران مقابل دشمنان است، افزود: رهبر معظم انقلاب رمز موفقیت مدیران را سه عنصر علم، عقل و عزم دانستهاند و رعایت این سه عنصر، کشور را به پیشرفت میرساند.
حجت الاسلام رحیمی با تأکید بر ضرورت حمایت از دولت گفت: حمایت از دولت به معنای حمایت از یک حزب خاص نیست بلکه حمایت از کارآمدی کل نظام است. نقد نیز باید مستند، منصفانه، درونگفتمانی و امیدآفرین باشد.
وی همچنین اقدام سه کشور اروپایی در فعالسازی مکانیزم ماشه را محکوم کرد و افزود: این اقدام با صحنهگردانی آمریکا و صهیونیستها انجام شده و نمونه آشکار بدعهدی اروپا است و ایران با هدایت رهبر انقلاب و بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت پاسخ قاطع خواهد داد.
حجت الاسلام رحیمی گفت: اکنون دشمنان سراسیمه هستند و پرخاشگری آمریکا و غرب نشانه ضعف و نه قدرت آنها است.
