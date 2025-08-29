  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۴

خروج نظامیان آمریکایی از بغداد فردا آغاز می‌شود

نظامیان آمریکایی در راستای اجرای توافق دو جانبه با عراق، خروج از منطقه سبز بغداد و فرودگاه بین المللی این شهر را از فردا شنبه آغاز خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، در راستای اجرای توافق دوجانبه بین واشنگتن و بغداد، انتظار می‌رود نیروهای آمریکایی فردا شنبه خروج از پایتخت عراق را آغاز کنند.

منابع آگاه همچنین اعلام کردند که نیروهای آمریکایی از منطقه سبز بغداد که به شدت تحت حفاظت است و مراکز دیپلماتیک غربی و مقرهای رسمی را در خود جای داده است، خارج خواهند شد.

به گفته این منابع، خروج نظامیان آمریکایی فرودگاه بغداد و مقر فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق را نیز شامل خواهد شد.

این خبر در حالی است که منابع سیاسی آگاه گفته اند که واشنگتن به شکل غیر منتظره ای تصمیم گرفته است تا تمام نیروهای خود را از پایگاه‌های عین الاسد و ویکتوریا در عراق خارج کند.

بر اساس توافق امضا شده میان بغداد و واشنگتن، قرار است نیروهای ائتلاف بین‌المللی تا سپتامبر سال جاری عراق را ترک کنند و مرحله دوم خروج نیروها تا دسامبر سال آتی به پایان می‌رسد.

