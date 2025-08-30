به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، سفارت آمریکا در بغداد اخبار منتشر شده در خصوص خروج نیروهای این کشور از پایتخت عراق به صورت کامل طی امروز را تکذیب کرد.

سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد اعلام کرد که اخبار منتشر شده در این خصوص دقیق نیستند.

وی بیان کرد که این اقدام یک حرکت طبیعی و عادی در مأموریت‌های ائتلاف آمریکا در عراق به شمار می‌رود.

روز گذشته گزارش شده بود که نظامیان آمریکایی در راستای اجرای توافق دو جانبه با عراق، خروج از منطقه سبز بغداد و فرودگاه بین المللی این شهر را از امروز شنبه آغاز خواهند کرد.

منابع آگاه همچنین اعلام کردند که نیروهای آمریکایی از منطقه سبز بغداد که به شدت تحت حفاظت است و مراکز دیپلماتیک غربی و مقرهای رسمی را در خود جای داده است، خارج خواهند شد.