به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴ و به منظور توسعه صلح و سازش و روشهای جایگزین رسیدگی قضائی پروانه داوری و میانجیگری صادرشده از مرکز حل اختلاف قوه قضائیه، آئین تحلیف ۱۵ نفر از داوران حرفهای دادگستری استان هرمزگان با حضور مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری، مظفر حمزهئی رئیس توسعه حل اختلاف استان و جمعی از مسئولان قضائی در بندرعباس برگزار شد.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این مراسم طی بیاناتی بر استفاده از روشهای جایگزین رسیدگی قضائی از جمله ظرفیت داوری، میانجی گری و هیئتهای صلح با هدف تسریع در حل و فصل دعاوی و ایجاد مصالحه تأکید کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: دادگستری استان هرمزگان در حوزه ساماندهی امور مرتبط با داوری، اقدامات متعددی را در دستور کار خود قرار داده که از مهمترین آنها میتوان به برنامهریزی برای ایجاد مجتمع کانون داوران و تأکید بر ارجاع پروندهها به داوران حرفهای و در حوزههای تخصصی اشاره کرد.
در پایان این مراسم، ۱۵ نفر از پذیرفتگان دوره داوران حرفهای ضمن ادای سوگند در پیشگاه قرآن کریم و قرائت سوگندنامه داوری به جمع داوران حرفهای دادگستری استان هرمزگان پیوستند.
لازم به ذکر است استان هرمزگان در حال حاضر دارای ۴۴ نفر داور حرفهای و ۲۸ نفر میانجی گر دارای پروانه از مرکز حل اختلاف قوه قضائیه میباشد.
