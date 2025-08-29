به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری بعد از ظهر جمعه در مراسم افتتاح پروژه‌های ادارات برق و کمیته امداد شهرستان افزود: با توجه به ناترازی انرژی که در گذر زمان در حال رشد بوده است، تأمین انرژی تجدیدپذیر در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفته است که با مشارکت و وفاق می‌توان آن را حل کرد.

فرماندار گناوه گفت: تجهیز ادارات دولتی به پنل‌های خورشیدی یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش هزینه‌های مصرف و رفع ناترازی انرژی، ترویج فرهنگ استفاده از انرژی‌های پاک و حرکت به سمت توسعه پایدار است.

وی بیان کرد: نصب پنل خورشیدی بر روی بام ساختمان‌های اداری، ضمن کاهش هزینه برق مصرف و بار شبکه سراسری، با الگوسازی صحیح، فرهنگ استفاده از این روش هوشمندانه را به سایر بخش‌های جامعه منتقل می‌کنند.

فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: با توجه به گرمای طاقت فرسای منطقه، می‌طلبد که مسئولان مرتبط جهت کاهش اعمال خاموشی‌های زمان بندی شده به این مناطق که از مطالبات مردم است، نگاه ویژه داشته و بازنگری در این زمینه صورت گیرد.

نماینده عالی دولت در شهرستان گناوه با گرامیداشت هفته دولت، اظهار کرد: در طول هفته دولت امسال ۶۰ پروژه افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است که پروژه‌های خاص، استاندار بوشهر حضور یافتند.

وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در حمایت از خدمتگزاران کشور بخصوص دکتر پزشکیان، گفت: همه ما به عنوان خادمان ملت وظیفه داریم در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های راهبردی دولت چهاردهم با همراهی و هم افزایی و انسجام ملی تلاش نموده و قدم‌های مثبتی برداریم.

فرماندار گناوه بر تکریم و احترام مسؤولان و کارکنان ادارات با ارباب و رجوع و حضور پررنگ مدیران در مناسبت‌های ملی و مذهبی بخصوص نمازجمعه تاکید کرد.