به گزارش خبرنگار مهر، حامد قادرمرزی عصر جمعه در همایش وفاق برای سرمایه گذاری و ایران ماهر با حضور فعالان اقتصادی در استانداری کردستان، به تبیین رویکردهای دولت سیزدهم در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی پرداخت.

قادرمرزی گفت: به عنوان یک شهروند، این وفاق و رفع تبعیض عامل اصلی ایستادگی شرافتمندانه اهل سنت ایران، از کرد و بلوچ و ترکمن، در کنار سایر ایرانیان در برابر توطئه‌های دشمنان است.

معاون وزیر تأکید کرد: امروز من به عنوان یک اهل سنت، هیچ واقعیت تبعیضی در کشور احساس نمی‌کنم و از دولت محترم به خاطر این رویکرد دست مریزاد می‌گویم.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به معرفی این صندوق پرداخت و گفت: ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه بیمه برای مردم روستاهای ایران در نظر گرفته شده و این در حالی است که تنها ۸.۳ درصد حق بیمه توسط خود مردم مشارکت می‌شود.

قادرمرزی با اشاره به سهم استان کردستان، گفت: امسال وزارت رفاه یک هزار و ۵۰ میلیارد تومان یارانه بیمه برای استان کردستان متعهد شده که برای ۱۰۳ هزار بیمه‌شده در کردستان، سالیانه ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان یارانه بیمه در بر دارد و این سرمایه‌گذاری برای آینده رفاه ایران بسیار به‌جا و اثرگذار است.

دعوت به پوشش بیمه‌ای روستاییان فاقد بیمه

قادرمرزی با بیان اینکه هنوز ۶۰ هزار نفر از روستاییان و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در کردستان فاقد هرگونه بیمه هستند، از اعضای شورای اداری خواست فرصتی برای ارائه جزئیات و شاخص‌های بیمه در اختیار وی قرار دهند.

وی از تمامی این اقشار، از جمله رانندگان، دعوت کرد تا با استفاده از آئین‌نامه صندوق و با ۷۰ درصد یارانه دولتی، ظرف یک هفته تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

معاون وزیر با ابراز تأسف از عدم وجود معبری به نام «ایران عزیز» یا «تهران» در کردستان، پیشنهاد یک «پویش ملی اتحاد برای ایران» را مطرح کرد.

وی خطاب به شورای شهرها و مردم ایران، به ویژه اعضای شورای شهر، گفت: در تهران، بزرگراه کردستان، مرکز را به شمال تهران وصل می‌کند و نام کردستان عزیز در تهران حفظ شده است. اما چرا در کردستان خیابانی به نام ایران عزیز یا تهران وجود ندارد.

قادرمرزی عنوان کرد: در همه مراکز استان‌ها یک معبر یا خیابان به نام ایران عزیز نامگذاری شود و در کردستان نیز خیابانی به نام تهران یا ایرانشهر نامگذاری شود تا این اتحاد مقدس که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، بیش از پیش تجلی یابد.