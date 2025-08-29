اشتغال ناقص در کردستان قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شیخیزاده عصر جمعه در همایش «سرمایهگذاری و ایران ماهر» با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن گلایه از وضعیت اشتغال ناقص در استان کردستان، به بیان ظرفیتها و چالشهای این استان پرداخت.
وی بر لزوم سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی و حمایت از نیروی کار بومی تأکید کرد و گفت: اشتغال ناقص در کردستان قریب به ۱۷ درصد است که ۱۳ درصد آن قابل قبول نیست و این آمار حقیقتاً ناراحتکننده و غیرقابل قبول است.
شیخیزاده با تأکید بر اینکه اگر میخواهیم حرکتی در ۱۰ شهرستان استان کردستان اتفاق بیفتد، راه حل آن سرمایهگذاری است، بیان کرد: ۳۰ درصد اشتغال استان در حوزه کشاورزی است، اما امروز بحران بیآبی و کمآبی در حال نابودی آن است و اگر فکر اساسی نشود، این ۳۰ درصد هم از بین خواهد رفت.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس به موضوع معادن استان پرداخت و تصریح کرد: کارگران بالا دست این معدن غیر بومی بوده و کارگران با وضعیت بدتر و شرایط سخت دارای وضعیت به مراتب بدی هستند.
وی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه که اولویت را به نیروهای بومی استان داده است، افزود: این درد بزرگی است که ما معدن طلا و معادن دیگری داشته باشیم، اما جوانان تحصیلکرده ما در میادین میوه و ترهبار تهران کار کنند در حالی که باید کردستان از ظرفیت خودش نهایت استفاده را ببرد.
وی عنوان کرد: برای توسعه کردستان و بهرهبرداری از ظرفیت استان ما نیاز به اعتبار دولتی یا سرمایهگذاری دولتی در کردستان نداریم.
وی گفت: عملکرد معدن طلای استان، طبق مجوز، سالانه پنج تن بهرهبرداری میکنند، اما غیررسمی بیش از ۱۳-۱۴ تن بهرهبرداری دارد و دریغ از یک ریال سرمایهگذاری در استان کردستان در حوزه ایجاد اشتغال.
شیخیزاده با تأکید بر اهمیت محیط زیست و سلامت انسانها، افزود: در بحث محیط زیست و سلامت، سلامت انسان بالاترین ارزش است و از همه چیز که در معدن طلا این انر لحاظ نمیشود.
نماینده مردم قروه و دهگلان افزود: ظرفیتهایی هم که در استان وجود دارد، مثل معدن طلا، به هدر میرود و ۲۰۰ نفر از قزاقها و ۳۰۰-۴۰۰ نفر از جاهای دیگر در آنجا کار میکنند و امیدواریم که زمینه صنایع تبدیلی معادن در استان فراهم شود.
شیخیزاده به ظرفیتهای کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: در بحث گندم، ما رتبه دو کشور را داریم، اما متأسفانه هیچ صنایع تبدیلی گندم، سیبزمینی و سایر محصولات را در استان کردستان نداریم و از شرکتهای زیرمجموعه وزارت دفاع خواهشمندم در این حوزه ما را کمک کنند.
وی گفت: بیمه شدههای صندوق روستایی هم در حال حاضر کمتر از ۷۰ سال دارند و با ۱۰ سال سابقه بازنشسته میشوند که این امر لازم است صلاح شود و حداقل آن ۶۵ سالی که رسمی و قانونی گذاشته شده، با هر سنوات بیمهای، اینها بازنشسته شوند.
وی به وضعیت فنی و حرفهای اشاره کرد و افزود: در بحث فنی و حرفهای به رفع بیکاری و ایجاد اشتغال و مهارتآموزی کمک نمیشود که امیدواریم این امر یک تغییر اساسی یابد.
گفتنی است، در خاتمه با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، رونمایی از طرح «همنوای» اداره کل آموزش فنی و حرفهای کردستان انجام شد.
