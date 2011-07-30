معدن طلای کردستان دست به دست می شود/ این بار نوبت به قزاقها رسید

به گزارش خبرنگار مهر، استان کردستان یکی از مناطق مستعد کشور در زمینه ذخایر معدنی است و به همین دلیل علاوه بر سنگ های قیمتی، این استان در زمینه طلا، آهن و منگنز نیز ذخایر بسیار خوبی دارد که تاکنون به نحو مناسب از تمام این ظرفیت ها بهره برداری نشده است و کردستان سهم اندکی را در بهره برداری از معادن در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

مطالعه و شناسایی بیش از 500 میلیون تن ذخیره معدنی در استان کردستان از جمله ظرفیت های ارزشمندی است که تاکنون به دلایل مختلف از جمله نبود سرمایه گذار بخش خصوصی، ضعیف بودن زیرساختها برای توسعه و تقویت این بخش و عدم توجه جدی دولت مورد استفاده قرار نگرفته است.

معدن طلای ساریگونی در شهرستان قروه یکی از معادن استان کردستان است که از چندین سال قبل تاکنون وعده های مختلفی از سوی مسئولان استانی و کشوری برای بهره برداری از این مهم و سرمایه گذاری شرکت های داخلی و خارجی از آن به گوش می رسد که تا این لحظه هیچکدام از این وعده ها عملی نشده است و هر بار نام شرکتی مطرح و بعد از گذشت یک دو سال نام شرکتی دیگر به میان می آید.

رکورد شش ساله فعالیت در معدن طلای ساریگونی قروه

معدن طلای ساریگونی بیش از شش سال است که به حالت رکود درآمده و در حالی که قرار بود شرکت ریتینتو انگلیس از این معدن بهره برداری کند ولی این شرکت نیز به وعده های خود پایبند نبود و باعث شد تا یکی از ظرفیت های مناسب کردستان برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال همچنان بدون استفاده باشد.

داستان انتخاب پیمانکار و شرکت سرمایه گذار برای بهره برداری از معدن طلای ساریگونی قروه همچنان ادامه دارد در حالی که در سال 1378به ترتیب با چهار شرکت خارجی از چین، فرانسه و استرالیا و شرکت ریوتینتو از انگلیس برای کار روی طلای این معدن مشورت شد که در آخر شرکت انگلیسی ریوتینتو در سال 1379 کار اکتشاف در معدن ساریگونی را آغاز کرد.

سال 1383 شرکت معدنی زرکوه برای انجام عملیات اکتشافی در معدن طلای ساریگونی با 30 درصد سهم شرکت خدمات اکتشافی کشور و 70 درصد سهم ریوتینتو تشکیل شد و پس از انجام کار اکتشافی، گواهی کشف معدن را دریافت کرد، اما پس از آن اقدامات ریوتینتو موجب شد که از آن زمان تاکنون معدن طلای ساریگونی در بلاتکلیفی به سر ببرد.

بعد از رایزنی های مختلف و پیگیری های استانی و کشوری این بار نام چینی ها برای سرمایه گذاری در یکی از معادن بزرگ و مهم کردستان مطرح شد و حتی سفیر چین در ایران راهی کردستان شد و با اسماعیل نجار استاندار وقت کردستان هم دیدار کرد که البته داستان سرمایه گذاری شرکت "زی جین" چین نیز به همین دیدار بسنده شد و دیگر خبری از این سرمایه گذاری خارجی هم مطرح نشد.

سرمایه گذاری قزاقها در معدن طلای کردستان

بعد از سه سالی بی خبری این بار پای قزاق ها به سرمایه گذاری در معدن طلای ساریگونی باز شده است تا جایی که دو هفته قبل سفیر قزاقستان در کشورمان راهی کردستان شد و با همراهی شرکت متقاضی سرمایه گذاری در این معدن با استاندار کردستان دیدار و از معدن طلای ساریگونی هم بازدید کرد و البته در این دیدار قول داد که در کمترین زمان ممکن کارهای اجرایی و بهره برداری را آغاز کند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان در خصوص وضعیت این معدن به خبرنگار مهر گفت: معدن طلای ساریگونی شهرستان قروه بر اساس قرارداد رسمی به شرکت انکلیسی واگذار شد و مقرر شده بود که این شرکت با مشارکت یک شرکت ایرانی اقدام به بهره برداری از آن بکند ولی در همان مرحله اول کار متوقف شد و هم اکنون از سال 84 این معدن به حالت رکود درآمده است.

مطالعه 14.8 میلیون تنی طلا در معدن ساریگونی

سیروس شاه غیبی با اشاره به ظرفیت این معدن طلا در استان کردستان یادآور شد: تاکنون 14.8 میلیون تن ذخیره به صورت قطعی در این معدن مورد مطالعه قرار گرفته است و پیش بینی می شود و در صورت انجام کارهای مطالعاتی و اکتشافی که این میزان ذخیره به بیش از 52 میلیون تن افزایش یابد.

وی با اشاره به عدم تعهد شرکت انگلیسی به ادامه فعالیت در معدن طلای ساریگونی قروه گفت: بعد از این کار وزارت صنایع و معادن رایزنی های مختلفی را برای انتخاب سرمایه گذار خارجی انجام داده است و در این مدت نیز شرکت های مختلفی در کردستان حاضر شده و آمادگی خود را برای سرمایه گذاری اعلام کرده اند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان افزود: با توجه به پیگیری های جدی علیرضا شهبازی استاندار کردستان و رایزنی های صورت گرفته از سال گذشته نشست های مختلفی با یک شرکت ایرانی قزاقستانی آغاز شده است و این پیگیری ها نتیجه داد و قرار است که این شرکت در آینده نزدیک فعالیتهای خود را در معدن طلای ساریگونی آغاز کند.

زمینه تسریع در بهره برداری از معدن طلای ساریگونی فراهم شود

در حالیکه رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان از آغاز بهره برداری از معدن طلای ساریگونی با سرمایه گذاری شرکت قزاقستانی خبر می دهد که رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از کم توجهی به توسعه و آغاز به کار معدن طلای ساریگونی انتقاد کرد.

سید عماد حسینی یادآور شد: چندین سال پیش مطالعه بر روی این معدن بزرگ و با اهمیت توسط یک شرکت انگلیسی آغاز شد و پس از آن دولت متعهد شد، ظرف مدت کوتاهی این معدن را به بهره ‌برداری برساند که متاسفانه تاکنون این وعده عملیاتی نشده است و هر بار مشکلی مطرح می شود.

نماینده مردم شهرستان قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی افزود: معدن طلای ساریگونی یکی از بزرگ‌ترین معادن طلای ایران است که در برآورد‌های اولیه، حجم ذخایر طلای این معدن بیش از 50 میلیون تن برآورد شده است که البته گفته می شود در صورت انجام کارهای مطالعاتی و اکتشافی میزان ذخیره این معدن به دو برابر رقم پیش بینی شده هم خواهد رسید.

حسینی به فواید استخراج معدن طلای ساریگونی شهرستان قروه برای مردم استان کردستان اشاره کرد و افزود: در بحث اشتغالزایی در صورت افتتاح این معدن بیش از دو هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار می ‌شوند که این مهم یکی ار راه های اصلی در جهت برطرف شدن مشکل بیکاری در استان خواهد بود.

جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه در کردستان ضروری است

استاندار کردستان هم با اشاره به اهمیت معدن طلای ساریگونی قروه و لزوم تسریع در بهره برداری از آن می گوید: این یک ظرفیت بسیار خوب برای استان کردستان است و در صورتی که کار بهره برداری از آن آغاز شود بخشی از نیازهای اشتغال این استان را پوشش خواهد داد.

علیرضا شهبازی خواستار همکاری و تعامل هر چه بیشتر سازمان ها و نهادهای مسئول در راستای تسریع در آغاز مجدد فعالیت های معدن طلای ساریگونی قروه شد و عنوان کرد: حضور سرمایه گذاران خارجی در استان کردستان امر بسیار مهمی است و باید ضمن تسهیل شرایط فضا را برای افزایش حضور هر چه بیشتر آنها در استان فراهم کنیم.

تا لحظه تنظیم و انتشار این گزارش در خبرگزاری مهر خبری از آغاز به کار شرکت قزاق در معدن طلا ساریگونی قروه وجود ندارد البته هر چند که مسئولان وعده داده اند که شرکت سرمایه گذار خارجی مجوزهای لازم برای فعالیت و بهره برداری را از اخذ کرده و کارهای خود را در آینده ای نزدیک آغاز می کند ولی به هر حال نزدیک به یک دهه است که یکی از ظرفیت های ارزشمند کردستان همچنان بلاتکلیف و بدون استفاده رها شده است.

بهره برداری از معدن طلای ساریگونی در شهرستان قروه علاوه بر ایجاد فرصت های جدید شغلی در کردستان زمینه را برای شکل گیری مشاغل و صنایع پائین دست هم فراهم می کند و می توان در قالب یک برنامه ریزی منظم از این ظرفیت و نعمت خدادادی در کردستان به نحو مناسب و شایسته ای بهره برداری کرد.