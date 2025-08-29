  1. جامعه
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۷

کشف مارهای پیتون و رتیل از یک فروشگاه در تهران

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از شناسایی و برخورد با یک فروشگاه(پت شاپ) متخلف در پایتخت خبر داد و گفت: در این واحد تعداد قابل توجهی از گونه‌های غیرمجاز کشف و ضبط شد.

به گزارش مهر، فرهاد زندی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران اعلام کرد: در جریان پایش های دوره‌ای یگان حفاظت از پت شاپ ها و آکواریوم فروشی‌های سطح شهر تهران، یک واحد متخلف که در زمینه خرید و فروش گونه‌های غیرمجاز و سایتیسی فعالیت داشت، شناسایی شد.

وی افزود: در بازرسی از این واحد، گونه‌های غیرمجاز شامل چهار رتیل، دو عقرب، دو مار پیتون، دو گکو، دو مارمولک خارجی، ۱۶ لاک پشت و ۱۲ ایگوانا کشف و جمع آوری شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: گونه‌های مکشوفه به مراکز نگهداری مجاز منتقل شده و برای متخلفان نیز پرونده قضائی تشکیل شده است که از طریق مراجع قضائی پیگیری خواهد شد.

زندی با تأکید بر برخورد جدی با تخلفات حوزه حیات وحش در استان تهران خاطرنشان کرد: عرضه و خرید و فروش گونه‌های غیرمجاز تهدیدی برای تنوع زیستی و سلامت عمومی است و یگان حفاظت با هرگونه فعالیت غیرقانونی در این زمینه برخورد خواهد کرد.

