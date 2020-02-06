میمون و مار پیتون، کشفیات محیط زیست در ملارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه برنا رئیس اداره محیط زیست شهرستان ملارد با اعلام این خبر گفت: طبق چند مورد گزارش واصله به محیط زیست در خصوص تخلف فردی که با استفاده از حیوانات اقدام به معرکه گیری می‌کرد، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد به محل اعزام شدند و طبق هماهنگی با مقام قضائی تعدادی حیوان وحشی از این متخلف کشف و ضبط شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این حیوانات شامل یک قلاده میمون و نه حلقه مار از جمله سه حلقه مار پیتون بود، افزود: گونه‌های ضبط شده تا زمان تعیین تکلیف تحویل مرکز حیات وحش پارک پردیسان شد.

برنا ضمن اشاره به آئین نامه اجرایی قانون شکار و صید اظهار کرد: بر اساس قانون هر گونه شکار و صید، پرورش، تکثیر و نگهداری و حمل و یا خرید و فروش و صادرات حیوانات قابل شکار و صید و اجزای آن مستلزم مجوزهای قانونی و لازم است و عدم رعایت آن جرم بوده و پیگرد قانونی دارد.

وی در پایان گفت: پرونده فرد متخلف امروز ١٧ بهمن به مرجع قضائی تقدیم شده و از طریق مقام قضائی پیگیری خواهد شد.