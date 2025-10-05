به گزارش خبرگزاری مهر،سعید متانی معاون برنامهریزی و توانمندسازی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، در تشریح فعالیتهای این معاونت در ششماهه اول سال ۱۴۰۴ اظهارداشت:دورههای آموزشی بینالمللی در راستای توسعه تیم ملی واکنش سریع در حوزه بینالمللی، یک دوره تخصصی برای ۱۹ نفر برگزار شد و در مجموع ۹۸۱ نفر از امدادگران برادر و ۱۲۰۵ نفر از امدادگران خواهر تحت آموزشهای مرتبط قرار گرفتند.
متانی تصریح کرد: در شش ماه گذشته، ۲ هزار و ۲۰۴ نفر در دورههای تخصصی امدادونجات در بخش های مختلف آموزشی با همکاری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر دیدند. همچنین حضور در بررسی بالغ بر ۹۰ در جلسه کمیته پژوهشی نیز در دست بررسی و در حوزه ضوابط و مقررات سه عنوان از قوانین و مقررات امدادونجات مورد بررسی و بهروزرسانی قرار گرفته است.
معاون برنامهریزی و توانمندسازی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر درباره ارتقای رتبه امدادگران و نجاتگران گفت: در این مدت، ۱۸۱۰۲ پرونده ارتقای درجه امدادگران و نجاتگران و همچنین ۱۲۵۰ پرونده مربوط به درجات ایثارگری بررسی شده است.
سعید متانی درباره طرحهای ملی اظهار داشت: در قالب طرح ملی تابان، ۱۱۰ نفر سازماندهی شدند. همچنین بازآموزی پایگاههای سراسر کشور برای ۹ هزار و ۶۱ امدادگر برگزار شد و ۲۰۲۰۴ نفر نیز در دورههای تخصصی ملی شرکت کردند.
متانی افزود: در دورههای بازآموزی نوروزی، تابستانه و اربعین حسینی، ۳۴ هزار و ۳۷۰ نفر آموزش دیدند. علاوه بر این، توانافزایی نیروهای عملیاتی امدادونجات برای ۴۲ هزار و ۷۵۹ نفر انجام شده است.
وی همچنین گفت: دورههای توانمندسازی ویژه برای ۶۶۰۵ نفر برگزار شد و در قالب پویشهای تخصصی امدادونجات، ۲۸ دوره با مشارکت ۶۱۳ نفر اجرا شد.
معاون برنامهریزی و توانمندسازی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر از برنامههای مدیریتی نیز یاد کرد: ۵۲۱ نفر از رؤسای شعب و ۵۰ نفر از معاونین امدادونجات استانها تحت آموزشهای توانافزایی قرار گرفتند.
به گفته وی،۳ هزار و ۲۲۲ حکم درجه از طریق سامانه برای نجاتگران صادر شده و برای صدور درجات امدادگری با توجه به اینکه مقدمات انجام شده است به زودی صادر خواهد شد.
معاون برنامهریزی و توانمندسازی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر اظهار داشت: در قالب طرح ملی دوشنبهها و سهشنبههای توانافزایی، مجموعاً ۸۳ هزار و ۹۳۰ نفر پوشش آموزشی گرفتهاند.
سعید متانی در خاتمه بیان داشت:در این راستا، حمایتها و همراهیهای بیدریغ رئیس سازمان امدادونجات، مدیران عامل استانها و معاونین امدادونجات و آموزش جمعیت هلالاحمر نقش تعیینکنندهای در برگزاری دورههای متنوع آموزشی با محوریت امدادونجات داشته است.
