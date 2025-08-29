هفته دولت عرصه خدمت و همدلی با مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا سجادی جمعه شب در آئین اجرای طرح‌های حمایتی کمیته امداد شهرستان دیر اظهار داشت: هفته دولت عرصه‌ای است برای نشان دادن خدمات نظام و دولت در کنار مردم و خوشبختانه امروز شاهد اقدامات ارزشمندی از سوی کمیته امداد و همراهی خیرین و صنایع هستیم.

وی افزود: یکی از رویکردهای جدی دولت در شهرستان دیر رسیدگی به خانواده‌های محروم است و در این راستا، مجموعه‌ای از طرح‌های حمایتی برای مددجویان کمیته امداد در هفته دولت به اجرا درآمده است.

اهدای یخچال به خانواده‌های نیازمند

فرماندار دیر گفت: در قالب مسئولیت اجتماعی صنایع، با همکاری شرکت متانول کاوه ۲۳ دستگاه یخچال به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار گرفت. این اقدام در شرایط سخت اقلیمی جنوب کشور، گامی مهم در رفع مشکلات معیشتی مددجویان است.

ایجاد اشتغال پایدار با نیروگاه‌های خورشیدی

وی ادامه داد: در حوزه توانمندسازی اقتصادی مددجویان نیز چهار نیروگاه خورشیدی با سرمایه‌گذاری هر کدام ۱۸۵ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید.

این نیروگاه‌ها علاوه بر تأمین برق، زمینه ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌های تحت پوشش را فراهم کرده و نمونه‌ای از تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرستان دیر است.

بازدید از منازل محرومان

سجادی‌زاده همچنین با اشاره به بازدید خود و مسئولان شهرستان از منازل مددجویان، بیان کرد: در این بازدید مشکلات زمین و ساخت مسکن دو خانواده نیازمند بررسی و مقرر شد با همکاری بنیاد مسکن، شهرداری و راه و شهرسازی اقدامات لازم برای تأمین مسکن مقاوم انجام شود. تأمین سرپناه ایمن برای خانواده‌های محروم از اولویت‌های مهم ماست.

تأکید بر هم‌افزایی نهادها

فرماندار دیر با تأکید بر ضرورت تداوم این برنامه‌ها تصریح کرد: ما به دنبال آن هستیم که با همدلی دستگاه‌ها، علاوه بر حمایت‌های کوتاه‌مدت، زمینه توانمندسازی و استقلال اقتصادی خانواده‌ها فراهم شود.

وی گفت: خوشبختانه امروز شاهد نمونه‌ای از این هم‌افزایی هستیم که می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌ها قرار گیرد.

وی اضافه کرد: دولت مردمی با تأکید بر عدالت اجتماعی، خود را موظف می‌داند که هیچ خانواده‌ای در حاشیه محرومیت باقی نماند و شهرستان دیر نیز با ظرفیت‌های گسترده انسانی و اقتصادی خود می‌تواند پیشتاز تحقق این رویکرد باشد.