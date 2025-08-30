  1. سلامت
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اگر برای نظام سلامت کشور فکری نشود با بحران ناترازی که امروز در بخش انرژی به آن دچار هستیم، مواجه خواهیم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، رضا جباری، در دیدار با وزیر بهداشت و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به معضل عدم بهره‌وری مناسب در نظام سلامت و گران بودن درمان برای بیمه‌ها و مردم، اظهار داشت: نیمی از حدود ۱۵۰۰ همتی که به نظام سلامت اختصاص دارد، می‌تواند با بهره‌وری صرفه‌جویی شده و در مسیر توسعه و پیشرفت سطح درمان مردم استفاده شود.

وی ادامه داد: در نظام سلامت ما نگاه دولتی حاکم است و این نگاه باعث شده روزمرگی بر حوزه سلامت غلبه داشته باشد و بسیاری از قوانین بالا دستی در این مسیر مغفول مانده است اما با اجرای برخی طرح‌ها نظیر خرید راهبردی توسط دستگاه‌های خدمات‌ رسان و بیمه‌ها، تجمیع منابع بیمه‌ها و محاسبه عملیاتی قیمت تمام شده خدمات حوزه درمان در سطوح مختلف می‌توان این چالش را مرتفع کرد؛ همچنین مدل‌های موفق اجرایی در دنیا الگویی عملیاتی و قابل مطالعه در این مسیر برای کشور ما است.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه از بیمه سلامت ۴۵ درصد جامعه خدمت دریافت می‌کنند، گفت: در این ساختار اگر قرار باشد هزینه‌ها مدیریت شود تا به طور پیوسته بیمه‌ها دچار کسری بودجه و بدهی انباشته نباشند باید به نحوی محاسبات عددی خدمات ارائه شده شکل عملیاتی بگیرد و هزینه‌های دولت برای هر فرد بر اساس سرانه‌ی خدمت پزشکی و از پیش مشخص شود.

وی افزود: بر اساس گزارشات تقدیمی ۷۰ درصد منابع بیمه‌ها صرف دارو و تجهیزات می‌شود و با خرید راهبردی بر اساس برآوردهای دقیق این هزینه‌ها تا سطح زیادی کاهش پیدا می‌کند. همچنین باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که بیمه‌ها خدمات پزشکی را گران می‌خرند و در حالی که تنها ۱۵ درصد از بیمه شدگان به سمت خدمات خصوصی حرکت می‌کنند اگر نظام ارجاع تخصص محور شود بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه تخصص محوری در خدمات درمانی بسیاری از مشکلات را کاهش می‌دهد گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا یک بیمارستان همه خدمات درمانی را ارائه نمی‌کند و در کنار خدمات جنرال و سرپایی تنها یک تخصص خاص را در خود جا داده است که باعث شده هزینه‌ها مدیریت شده و درمان و خدمات رسانی متمرکز شود؛ البته برای اجرای این الگو افزایش سرانه پزشکی و دسترسی مطلوب همه مردم به بیمارستان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: درمان و اقدامات تشخیصی غیر ضروری نیز یکی دیگر از مشکلات حوزه سلامت است و اگر نظام ارجاع و پزشک خانواده قرار است علمی اجرا شود باید به سمت کاهش این درمان‌های غیر ضروری برویم.

جباری هشدار داد: اگر برای نظام سلامت کشور فکری نشود با توجه به شیب پیری جامعه و الگوی تغذیه‌ای بحران ناترازی که امروز در بخش انرژی به آن دچار هستیم در حوزه بهداشت و درمان نیز ایجاد می‌شود و در پیک ابتلاء به بیماری‌های غیر واگیر و مزمن قرار می‌گیریم و کشور دیگر توان پرداخت هزینه‌های سلامت را نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: استفاده از تکنولوژی‌های نوین و هوش مصنوعی، ایجاد بانک اطلاعات دقیق در مورد الگوی مراجعه مردم به مراکز درمانی، توجه به پیشگیری و توزیع مواد غذایی در مدارس و جوامع هدف در معرض خطر و خریدهای راهبردی به جای خریدهای پر هزینه و غیر رقابتی در حوزه درمان بخشی را مشکلات امروز و فردای حوزه سلامت را کاهش می‌دهد.

