به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، رضا جباری، در دیدار با وزیر بهداشت و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به معضل عدم بهرهوری مناسب در نظام سلامت و گران بودن درمان برای بیمهها و مردم، اظهار داشت: نیمی از حدود ۱۵۰۰ همتی که به نظام سلامت اختصاص دارد، میتواند با بهرهوری صرفهجویی شده و در مسیر توسعه و پیشرفت سطح درمان مردم استفاده شود.
وی ادامه داد: در نظام سلامت ما نگاه دولتی حاکم است و این نگاه باعث شده روزمرگی بر حوزه سلامت غلبه داشته باشد و بسیاری از قوانین بالا دستی در این مسیر مغفول مانده است اما با اجرای برخی طرحها نظیر خرید راهبردی توسط دستگاههای خدمات رسان و بیمهها، تجمیع منابع بیمهها و محاسبه عملیاتی قیمت تمام شده خدمات حوزه درمان در سطوح مختلف میتوان این چالش را مرتفع کرد؛ همچنین مدلهای موفق اجرایی در دنیا الگویی عملیاتی و قابل مطالعه در این مسیر برای کشور ما است.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه از بیمه سلامت ۴۵ درصد جامعه خدمت دریافت میکنند، گفت: در این ساختار اگر قرار باشد هزینهها مدیریت شود تا به طور پیوسته بیمهها دچار کسری بودجه و بدهی انباشته نباشند باید به نحوی محاسبات عددی خدمات ارائه شده شکل عملیاتی بگیرد و هزینههای دولت برای هر فرد بر اساس سرانهی خدمت پزشکی و از پیش مشخص شود.
وی افزود: بر اساس گزارشات تقدیمی ۷۰ درصد منابع بیمهها صرف دارو و تجهیزات میشود و با خرید راهبردی بر اساس برآوردهای دقیق این هزینهها تا سطح زیادی کاهش پیدا میکند. همچنین باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که بیمهها خدمات پزشکی را گران میخرند و در حالی که تنها ۱۵ درصد از بیمه شدگان به سمت خدمات خصوصی حرکت میکنند اگر نظام ارجاع تخصص محور شود بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه تخصص محوری در خدمات درمانی بسیاری از مشکلات را کاهش میدهد گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا یک بیمارستان همه خدمات درمانی را ارائه نمیکند و در کنار خدمات جنرال و سرپایی تنها یک تخصص خاص را در خود جا داده است که باعث شده هزینهها مدیریت شده و درمان و خدمات رسانی متمرکز شود؛ البته برای اجرای این الگو افزایش سرانه پزشکی و دسترسی مطلوب همه مردم به بیمارستان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: درمان و اقدامات تشخیصی غیر ضروری نیز یکی دیگر از مشکلات حوزه سلامت است و اگر نظام ارجاع و پزشک خانواده قرار است علمی اجرا شود باید به سمت کاهش این درمانهای غیر ضروری برویم.
جباری هشدار داد: اگر برای نظام سلامت کشور فکری نشود با توجه به شیب پیری جامعه و الگوی تغذیهای بحران ناترازی که امروز در بخش انرژی به آن دچار هستیم در حوزه بهداشت و درمان نیز ایجاد میشود و در پیک ابتلاء به بیماریهای غیر واگیر و مزمن قرار میگیریم و کشور دیگر توان پرداخت هزینههای سلامت را نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: استفاده از تکنولوژیهای نوین و هوش مصنوعی، ایجاد بانک اطلاعات دقیق در مورد الگوی مراجعه مردم به مراکز درمانی، توجه به پیشگیری و توزیع مواد غذایی در مدارس و جوامع هدف در معرض خطر و خریدهای راهبردی به جای خریدهای پر هزینه و غیر رقابتی در حوزه درمان بخشی را مشکلات امروز و فردای حوزه سلامت را کاهش میدهد.
