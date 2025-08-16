به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست اعضای بوردهای فوق تخصصی و تخصصی وزارت بهداشت، با ابراز خرسندی از حضور در جمع اعضای بوردها، این نهاد علمی را از ارکان اصلی سیاستگذاری و ارتقای سلامت کشور دانست.

وی گفت: بیش از ۳۰ سال است که عضو خانواده بوردها هستم و به این افتخار می‌کنم. این جمع یکی از بزرگ‌ترین مجامع علمی کشور است که در کنار وزارت علوم و وزارت بهداشت، در سطح ملی نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاستگذاری علمی و آموزشی دارد.

ظفرقندی تاکید کرد: اعضای بوردها در واقع برگزیدگان جامعه پزشکی کشور هستند که بار مسئولیت ارتقای آموزش تخصصی و فوق تخصصی را بر عهده دارند.

وزیر بهداشت با اشاره به برگزاری آزمون‌های تخصصی و فوق تخصصی، افزود: همکاران فوق تخصصی ما بخشی از مسیر را طی کرده‌اند و از فردا همکاران تخصصی وارد این میدان می‌شوند. امیدوارم زحمات شما منجر به ارتقای سلامت کشور و رضایت خداوند شود.

وی با اشاره به رشادت‌های کادر سلامت در جنگ ۱۲ روزه گفت: جامعه پزشکی در برهه‌های مختلف نشان داده است که در خط مقدم خدمت به مردم ایستاده و سربلندی خود را به اثبات رسانده است چه در دوران دفاع مقدس، چه در بحران کرونا و چه در آزمون جنگ ۱۲ روزه. در همه این مقاطع، پزشکان و کادر درمان با ایثار و فداکاری مثال‌زدنی ظاهر شدند.

ظفرقندی با یادآوری تلاش‌های شبانه‌روزی پزشکان در حوادث اخیر تصریح کرد: من شخصاً از نزدیک در بیمارستان‌های مختلف از جمله امام حسین (ع)، طالقانی، مدرس و شهدا حضور پیدا کردم و شاهد فداکاری جامعه پزشکی بودم. قدرت مانور، انعطاف و سرعت عمل شما در مدیریت این شرایط تحسین‌برانگیز بود.

وزیر. بهداشت ادامه داد: وقتی در همان ساعات نخست حادثه تجریش با دکتر مظفر تماس گرفتم و پیشنهاد کردم که خودم هم برای جراحی حضور پیدا کنم، پاسخ دادند که همه مجروحان تحت درمان قرار گرفته‌اند. این مایه افتخار بزرگی است و من صمیمانه خدا قوت می‌گویم.

ظفرقندی در بخش دیگری از سخنانش به جایگاه بوردها پرداخت و گفت: بوردها باید مستقل باشند و بالاترین شأن و اعتبار را داشته باشند. در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد که هیأت نظارتی بیرونی برای ارزیابی آموزش پزشکی و وزارت علوم تشکیل شود. اما من تأکید کردم که چنین کاری نه از نظر علمی و اجرایی شدنی است و نه ضرورتی دارد. چرا که اعضای بوردها بهترین مرجع برای ارزیابی علمی و حرفه‌ای هستند و این وظیفه را به بهترین شکل انجام می‌دهند.

وی با تأکید بر اهمیت واقع‌گرایی در سیاستگذاری آموزشی، بیان کرد: باید میان استانداردهای آموزشی و نیازهای واقعی جامعه توازن برقرار کنیم. در برخی رشته‌ها میزان خروجی بسیار پایین است، در حالی که در برخی مناطق کشور حتی یک جراح یا متخصص زنان وجود ندارد و مردم دچار مشکل جدی می‌شوند. تصمیم‌گیری صرفاً پشت میز کافی نیست؛ باید در میدان واقعیت‌ها را دید و بر اساس نیاز مردم سیاستگذاری کرد.

وزیر بهداشت در ادامه به بهبود وضعیت معیشتی دستیاران و کادر درمان اشاره کرد و گفت: در دو مرحله حقوق دستیاران افزایش یافته است؛ یک بار در سال گذشته و یک بار نیز از ابتدای این ماه. به این ترتیب، حقوق آنان که حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان بود، در حال حاضر به نزدیک ۳۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین اضافه‌کار پرستاران که در ابتدای دوره وزارت حدود ۲۵ هزار تومان در ساعت بود، با تلاش‌های صورت‌گرفته به حدود ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان افزایش یافت. این اقدام که بار مالی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومانی داشته است، نشان می‌دهد که حمایت از دستیاران و پرستاران در اولویت برنامه‌های وزارت بهداشت قرار دارد.

وی در ادامه به ابعاد اجتماعی تحریم‌ها بر سلامت کشورها اشاره کرد و اظهار داشت: اخیراً در یکی از معتبرترین مجلات پزشکی دنیا، لنست، مقاله‌ای منتشر شد که اثرات تحریم‌ها را بر سلامت کشورها طی سال‌های ۱۹۷۱ تا ۲۰۲۵ بررسی کرده است. در این بازه، ۱۵۲ کشور تحت تحریم قرار گرفتند.

وزیر بهداشت ادامه داد: بر اساس این مطالعه، تحریم‌ها سالانه باعث مرگ بیش از یک‌میلیون و ۵۶۴ هزار نفر در جهان شده‌اند؛ عددی که حتی از تلفات سالانه جنگ‌ها بیشتر است. بیشترین مرگ‌ومیر ناشی از تحریم در میان کودکان صفر تا پنج سال و سپس در گروه سنی ۶۰ تا ۸۰ سال ثبت شده است. در واقع ۷۱ درصد مرگ‌ومیر کودکان صفر تا ۱۵ سال ناشی از تحریم گزارش شده است. این ارقام نشان می‌دهد که تحریم‌ها اثر مستقیمی بر سلامت، دسترسی به دارو و شرایط اقتصادی مردم دارند.

ظفرقندی با بیان اینکه جامعه پزشکی علاوه بر مسئولیت حرفه‌ای، مسئولیت اجتماعی نیز دارد، تصریح کرد: ما در برابر بیماران مسئولیم و برای آن‌ها با تمام توان تلاش می‌کنیم، اما وظیفه دیگری هم داریم که کمتر از مسئولیت حرفه‌ای نیست و آن، مسئولیت اجتماعی است.

به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تمام نظرسنجی‌ها، جامعه پزشکی همواره جزو دو یا سه گروه نخست اعتماد اجتماعی مردم بوده است. این سرمایه اجتماعی بزرگ ایجاب می‌کند که ما در برابر مسائل کلان کشور نیز موضع داشته باشیم.

وی با ذکر مثالی از تدریس خود در کلاس‌های دانشگاهی گفت: همیشه برای دانشجویان پزشکی توضیح می‌دهم که ما شبیه پزشکی هستیم که پایین دره نشسته و مرتب مجروحان ناشی از سقوط خودروها را درمان می‌کند. وظیفه حرفه‌ای ما ایجاب می‌کند که به آن‌ها کمک کنیم، اما وظیفه اجتماعی ما این است که به بالای جاده برویم و فریاد بزنیم که این جاده باید اصلاح شود. این همان مفهوم مسئولیت اجتماعی است.

ظفرقندی تأکید کرد: وظیفه اجتماعی جامعه پزشکی مضاعف است، چراکه مردم به ما اعتماد ویژه‌ای دارند. بنابراین در موضوعاتی مانند آلودگی هوا، کاهش نرخ جمعیت، بحران‌های اجتماعی و اثرات تحریم، صدای جامعه پزشکی می‌تواند تأثیرگذار باشد و مسیر تصمیم‌گیری‌های کلان کشور را تغییر دهد. این رسالت بزرگی است که در کنار درمان بیماران باید به آن توجه کنیم.

وزیر بهداشت با اشاره پیامدهای آلودگی هوا در کشور گفت: سالانه حدود ۵۰ هزار مرگ در کشور ناشی از آلودگی هوا رخ می‌دهد. جامعه پزشکی تنها مسئولیت علمی و حرفه‌ای ندارد، بلکه موظف است با بیان مشکلات و طرح دیدگاه‌های کارشناسی، مسئولیت اجتماعی خود را نیز ایفا کند.

وی افزود: برای مثال، اخیراً انجمن‌های پزشکی سه بار نامه‌ای در خصوص یک موضوع مهم سلامت به رئیس‌جمهور ارسال کردند و هر سه بار این موضوع به من منعکس شد. این نشان می‌دهد که صدای جامعه پزشکی شنیده می‌شود و نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

وزیر بهداشت با اشاره به ابعاد جهانی بحران آلودگی هوا، گفت: سالانه حدود ۷۰۰ هزار کودک در جهان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. این مسئله قابل پیشگیری است. پیشنهاد من در دولت برای کاهش ناترازی انرژی استفاده از انرژی خورشیدی بود. کشور ما بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال دارد، در حالی که برخی کشورها با تنها ۱۰۰ روز آفتاب، برنامه‌های پنج و ده‌ساله برای بهره‌گیری از انرژی خورشیدی تدوین کرده‌اند.

وزیر بهداشت همچنین به ضرورت توجه به ایمنی جاده‌ای اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه تصادفات جاده‌ای همچنان یکی از عوامل اصلی مرگ‌ومیر در کشور است. چندی پیش در استان کرمان، اتوبوسی با ۵۷ مسافر دچار حادثه شد و ۲۲ نفر در دم جان باختند. این در حالی بود که اتوبوس مربوط به سال ۱۳۸۳ با نقص‌های فنی مستمر همچنان در حال تردد بود. در حادثه دیگری نیز اتوبوسی با ۶۷ سرنشین در مسیر بصره – شلمچه دچار سانحه شد که تعداد زیادی مجروح بر جای گذاشت. این حوادث نشان‌دهنده ضرورت توجه به استانداردسازی و نظارت جدی‌تر در حوزه حمل‌ونقل است.

وی با تأکید بر ارتقای سواد سلامت در جامعه، بیان کرد: باید کاری کنیم مردم پیش از رسیدن به مراحل پیشرفته بیماری به پزشک مراجعه کنند. بررسی بیش از هزار نمونه پاتولوژی سرطان در یک تحقیق نشان داد که بیش از ۷۰ درصد بیماران در مراحل سوم و چهارم بیماری مراجعه کرده‌اند؛ در حالی که با آموزش‌های ساده و استفاده از ابزارهای خودمراقبتی می‌توانستیم این وضعیت را به‌طور چشمگیری بهبود ببخشیم. امروز دنیا به دنبال افزایش سواد سلامت از طریق ابزارهای نوین همچون تلفن همراه است و ما نیز باید این مسیر را دنبال کنیم.

وزیر بهداشت در پایان تأکید کرد: ما دو مسئولیت مهم بر دوش داریم؛ یکی در حوزه حرفه‌ای برای ارتقای استانداردهای خدمات پزشکی و دیگری در حوزه اجتماعی برای بهبود شرایط زندگی مردم. همان‌طور که در جنگ ۱۲ روزه همه جامعه پزشکی برای ایران و مردم در میدان بودند، امروز نیز باید هرچه در توان داریم برای اعتلای سلامت مردم ایران به کار بگیریم.