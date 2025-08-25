وزیر بهداشت به مجلس فرا خوانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، قرار است روز سه شنبه چهارم شهریور ۱۴۰۴، برای پاسخگویی به سوالات تعدادی از نمایندگان مجلس و همچنین گزارشی از اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برود.

جلیل مختار نماینده مردم آبادان (۶ فقره)، جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت (۱ فقره)، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان (۳ فقره)، عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد (۱ فقره)، بیت الله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس (۱ فقره)، حمید رضا گودرزی نماینده مردم الیگودرز (۱ فقره) و علیرضا عباسی نماینده مردم کرج (۱ فقره)، سوال از وزیر بهداشت دارند.

در ادامه نشست روز سه شنبه، قرار است وزیر بهداشت، در مورد نحوه اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در کشور، گزارش به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بدهد.