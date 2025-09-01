اصلاح نظام سلامت باید از مسئولان شروع شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، توجه ویژه به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و بهره‌گیری از هوش مصنوعی را یکی از ارکان مهم اجرای موفق طرح پزشک خانواده، به عنوان دستیار هوشمند پزشکی خانواده و نظام ارجاع دانست و گفت: این فناوری‌ها می‌توانند سرعت ارائه خدمات را به میزان ۱۰ تا ۲۰ برابر افزایش دهند.

وی افزود: فرآیندهایی که پیش‌تر ممکن بود ۲۰ سال طول بکشد اکنون در ۲۰ دقیقه انجام می‌شود و این روند پیشرفت تکنولوژی قابل چشم‌پوشی نیست و باید به عنوان یک ضرورت اساسی در نظام سلامت به آن نگاه کنیم همچنین تجربه عملی در مراکز درمانی نشان داده که بیماران بدون نیاز به پرداخت هزینه‌های اضافی یا رفت‌وآمدهای طولانی می‌توانند از خدمات تخصصی بهره‌مند شوند و بیمارانی که می‌توانند برای درمان به کلان شهرهایی مثل تهران یا مشهد مراجعه کنند، با استفاده از خدمات هوشمند و الکترونیکی، امکان دسترسی راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر به خدمات درمانی پیدا می‌کنند.

محمدبیگی ادامه داد: به نظر می‌رسد باید اولویت‌بندی و تمرکز بیشتری بر توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در حوزه سلامت صورت گیرد و اگر هزینه‌های فعلی را به طور مؤثرتری مدیریت کنیم، می‌توان با بودجه‌ای کمتر از بودجه‌های کلان، این سیستم‌ها را به مرحله اجرا رساند.

وی با توجه به کمبود نیروی انسانی متخصص، استفاده از فناوری‌های الکترونیک در مدیریت فرآیندها و تأیید خدمات را ضروری دانست و گفت: در همین راستا، پیشنهاد می‌کنم سطح دیدگاه‌ها را بالاتر ببریم و اجرای طرح‌های نوآورانه و بزرگ‌تر را در دستور کار قرار دهیم، این کار نه تنها ممکن است، بلکه ضروری است و باید درصد مشخصی از منابع برای اجرای آن اختصاص یابد. اصلاح نظام سلامت و اجرای پزشکی خانواده باید از خود ما مسئولان شروع شود و تا زمانی که ما به عنوان فعالان حوزه سلامت متعهد نباشیم و بیمه‌های تکمیلی را جایگزین واقعی پزشک خانواده کنیم، وضعیت بهبود نخواهد یافت؛ اگر خودمان شروع کنیم و در این مسیر گام برداریم مردم نیز به تدریج همراه خواهند شد و به تحقق کامل نظام پزشک خانواده در کشور کمک خواهند کرد.