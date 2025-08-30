  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۱۸

آتش در مراتع خانمیرزا چهارمحال و بختیاری مهار شد

آتش در مراتع خانمیرزا چهارمحال و بختیاری مهار شد

شهرکرد-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: آتش گسترده‌ای که از شامگاه جمعه هفتم شهریور در سطح مراتع روستای دِه رشید شهرستان خانمیرزا به وقوع پیوسته بود مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر احمدی روز شنبه با اعلام این خبر افزود: این آتش‌سوزی که بخش وسیعی از طبیعت روستای «دِه رشید» را درگیر کرده بود شرایط بسیار دشواری را رقم زد به گونه‌ای که نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و جوامع محلی در تاریکی شب و در نبردی نابرابر با آتش بی‌وقفه و جانانه در صحنه حضور داشتند.

وی اظهار داشت: هنوز مساحت دقیق عرصه تحت تأثیر آتش و علت آتش سوزی مشخص نشده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه دود یا شعله در مراتع و جنگل‌ها، موضوع را سریع به سامانه ۱۵۰۴ اطلاع دهند تا از گسترش حریق جلوگیری شود.

کد خبر 6574161

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها