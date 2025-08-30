آتش در مراتع خانمیرزا چهارمحال و بختیاری مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر احمدی روز شنبه با اعلام این خبر افزود: این آتش‌سوزی که بخش وسیعی از طبیعت روستای «دِه رشید» را درگیر کرده بود شرایط بسیار دشواری را رقم زد به گونه‌ای که نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و جوامع محلی در تاریکی شب و در نبردی نابرابر با آتش بی‌وقفه و جانانه در صحنه حضور داشتند.

وی اظهار داشت: هنوز مساحت دقیق عرصه تحت تأثیر آتش و علت آتش سوزی مشخص نشده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه دود یا شعله در مراتع و جنگل‌ها، موضوع را سریع به سامانه ۱۵۰۴ اطلاع دهند تا از گسترش حریق جلوگیری شود.