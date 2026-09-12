به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر گفت: در این برنامه نظارتی، از معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور خواسته شده از مواد اولیه خام دامی ورودی به واحدهای تولیدکننده فرآوردههای گوشتی، نیمهآماده و آماده مصرف، نمونهبرداری و آزمونهای میکروبی انجام دهند.
وی افزود: نتایج این آزمونها برای بررسی میزان انطباق مواد اولیه با الزامات و استانداردهای بهداشتی جمعآوری و بررسی میشود و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، اقدامات لازم برای جلوگیری از ورود مواد اولیه نامنطبق به فرآیند تولید و عرضه محصول انجام خواهد شد.
بهفر با تأکید بر اینکه نظارت بر سلامت فرآوردههای گوشتی باید از ابتدای زنجیره تولید آغاز شود، گفت: کنترل محصول نهایی بهتنهایی کافی نیست و سلامت مواد اولیه یکی از حلقههای اساسی در تأمین ایمنی فرآوردههای گوشتی است.
مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو ادامه داد: اجرای این برنامه در سراسر کشور و با همکاری معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی انجام میشود و نتایج نمونهبرداری و آزمونهای میکروبی، مبنای ارزیابی دقیقتر وضعیت مواد اولیه مورد استفاده در واحدهای تولیدی قرار خواهد گرفت.
بهفر خاطرنشان کرد: تشدید این نظارتها با هدف ارتقای ایمنی فرآوردههای گوشتی، پیشگیری از ورود مواد اولیه نامنطبق به چرخه تولید و اطمینان بیشتر از سلامت محصولاتی انجام میشود که در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
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