۴۸ هزار و ۸۰۰ دلار قاچاق در ظرف سوهان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن لریان اظهار داشت: کارکنان پلیس مستقر در گیت های بازرسی به یکی از مسافران پروازهای خارجی در خصوص قاچاق ارز مظنون شدند.

فرمانده پلیس شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ادامه‌داد: پس از بازرسی دقیق تر از بار همراه نامبرده مقدار ۴۸.۸۰۰ دلار آمریکا ارز قاچاق به ارزش ۱۱۲ میلیارد ریال که در داخل ظرف سوهان جاسازی کرده بود کشف و ضبط شد.

لریان اذعان داشت: پلیس فرودگاه با جدیت به جهت جلو گیری از ضربه به اقتصاد داخلی از خروج هر گونه سرمایه کشور توسط سودجویان به خارج از کشور جلو گیری می‌کند. با توجه به عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی، قاچاق توسط متهمان محرز که با هماهنگی مقام قضایی، پرونده تشکیل و اقدامات قانونی انجام پذیرفت.