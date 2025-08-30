  1. جامعه
  2. شهری
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۶

روگذر جنوب به شمال چمران در تهران به بهره‌برداری رسید

روگذر جنوب به شمال چمران در تهران به بهره‌برداری رسید

دوربرگردان جنوب به شمال بزرگراه شهید چمران در محدوده بزرگراه حکیم با پایان هجده ماه عملیات عمرانی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز ۸ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور عباس شعبانی معاون فنی و عمرانی شهردار تهران و مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، دوربرگردان جنوب به شمال بزرگراه شهید چمران در محدوده بزرگراه حکیم به بهره‌برداری رسید. این پروژه با اعتباری بیش از ۹۰ میلیارد تومان اجرا شده است.

به گفته مسئولان، دسترسی جدید باعث صرفه‌جویی ۷ کیلومتر پیمایش اضافی خودروها و کاهش ترافیک محدوده تونل توحید خواهد شد.

همچنین در چارچوب این طرح، ۴۷۰۰ مترمربع فضای سبز به سطح شهر خواهد شد.

افتتاح این دسترسی بخشی از کلان‌پروژه شهرداری تهران برای تکمیل ۹۸ تقاطع ناقص بزرگراهی است که تاکنون ۴۸ تقاطع آن تکمیل و تحویل شهروندان شده است؛ دوربرگردان چمران نیز یکی از این پروژه‌های مهم محسوب می‌شود.

روگذر جنوب به شمال چمران در تهران به بهره‌برداری رسید

کد خبر 6574177

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها