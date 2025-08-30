بررسی چهار حوزه کلیدی در شورای اداری چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در جریان حضور خود در گلزار شهدای شهرکرد، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر اهمیت دیدار با مردم و هم‌استانی‌ها تأکید کرد و این دیدار را فرصتی برای تجدید روحیه و استشمام عطر منطقه دانست.

وی در ادامه به چهار حوزه اصلی که همواره دغدغه مسئولان و مردم استان بوده‌اند اشاره کرد. این حوزه‌ها شامل راه‌ها و راه‌آهن، مدارس، بهداشت و درمان، و منابع طبیعی از جمله آب، محیط زیست و جنگل‌ها هستند. به گفته پورمحمدی، مدیران و کارشناسان مربوطه در هر یک از این بخش‌ها در جلسه شورای برنامه‌ریزی امروز حضور دارند تا مشکلات موجود بررسی و جمع‌بندی شود.

رئیس سازمان برنامه‌ریزی همچنین از تلاش دولت برای فعال‌سازی مکانیزم‌های اعتباری خبر داد و اظهار داشت: دولت و سازمان برنامه و بودجه آمادگی دارند تا با تأمین منابع مالی و پشتیبانی از دستگاه‌های اجرایی، نگرانی‌های مردم را کاهش دهند.

وی با اشاره به عملکرد دولت از زمان آغاز به کار دکتر پزشکیان، افزود: با وجود مسیرهای سخت و امواج خروشان، دولت توانسته است تعهدات خود در زمینه پرداخت حقوق کارمندان، بازنشستگان، یارانه‌ها و حمایت‌های زیرساختی و تولیدی را به‌موقع انجام دهد. این روند با همکاری تمامی دستگاه‌ها و قوا ادامه خواهد داشت.