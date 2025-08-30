دعوت بانوی پژوهشگر گچسارانی برای حضور در ۶ کنگره معتبر جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا گرجی‌زاده، پژوهشگر و متخصص فعال در حوزه توسعه پایدار است که سابقه ۱۴ سال فعالیت در در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران را بر عهده دارد.

او با دریافت دعوت‌نامه‌هایی به عنوان سخنران برجسته در چندین کنفرانس بین‌المللی معتبر، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از پیشگامان حوزه پایداری زیست‌محیطی و نوآوری‌های بین‌رشته‌ای تثبیت کرده است.

گرجی‌زاده با تلفیق دانش مدیریت، مهندسی و علوم زیست‌محیطی، پژوهش‌هایی انجام داده است که در ژورنال‌های معتبر ملی و بین‌المللی به آن پرداخته شده است. او به‌عنوان اولین بانوی نفتی ایرانی عضو رسمی انجمن جهانی مالکیت فکری و اختراعات «WIIPA» دو مدال نقره جهانی در مسابقات بین‌المللی مخترعین کسب کرده و در پروژه‌های نوآورانه در حوزه محیط‌زیست و توسعه پایدار، از جمله به‌عنوان عضو تیم تحقیقاتی Space Challenge App، نقش‌آفرینی کرده است.

گرجی‌زاده همچنین در پروژه‌های مهمی مانند سند ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد در زمینه ترسیب کربن مشارکت داشته و در سال ۱۴۰۲ به‌عنوان کارگر نمونه کشوری و بانوی برگزیده تأثیرگذار کشور مورد تقدیر قرار گرفته است..

وی قرار است در سومین کنگره جهانی ویروس‌شناسی، برلین، آلمان «October 2025»، هفتمین کنگره جهانی شیمی پیشرفته، رم، ایتالیا «March 2026»، ششمین اجلاس یورو-جهانی آینده بیولوژیک‌ها و مشابه‌های زیستی «BioL-BioS 2026» لندن، بریتانیا «June 2026»، هشتمین کنگره جهانی علوم مواد پیشرفته، رم، ایتالیا «March 2026»، کنگره جهانی نوآوری‌های چاپ سه‌بعدی و تولید افزودنی، لندن، بریتانیا «June 2026»، دومین کنگره جهانی پیشرفت‌های علوم گیاهی و زیست‌شناسی گیاهی، برلین، آلمان «July 2026» شرکت کند.