کردستان قهرمان مسابقات بوکس نوجوانان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیستوهفتمین دوره مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان کشور که به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و یادواره کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان در سالن ۲۰۰۰ نفری شهید آبدرم سقز برگزار شد، با قهرمانی تیم میزبان به پایان رسید.
این رقابتها از چهارم شهریور آغاز و شامگاه هفتم شهریورماه با معرفی نفرات و تیمهای برتر پایان یافت.
در این دوره ۱۳۳ بوکسور از ۳۲ استان کشور روی رینگ رفتند که در نهایت تیم کردستان با درخشش نمایندگان خود توانست جام قهرمانی را بالای سر ببرد.
بوکسورهای کردستانی با هدایت سوران حسینی بهعنوان سرمربی و مربیگری کیوان ابراهیمی و بهمن حسنی، موفق به کسب دو مدال طلا توسط «آژوان سالم» در وزن ۶۶ کیلوگرم و «آراس ملاویسه» در وزن ۷۵ کیلوگرم و دو نشان برنز توسط «آریان کریمی» در وزن ۴۶ کیلوگرم و «آریا محمدی» در وزن ۸۰+ کیلوگرم شدند.
تیم اصفهان نیز با یک طلا، یک نقره و ۱۲ امتیاز عنوان نایبقهرمانی را از آن خود کرد و تیم تهران با یک طلا، یک برنز و ۱۲ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.
همچنین کاپ اخلاق این رقابتها به تیم خوزستان رسید و امیرحسین سخیراد از خراسان رضوی عنوان فنیترین بوکسور مسابقات را به دست آورد.
مراسم اختتامیه این پیکارها با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه سقز، رئیس گروه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان کردستان، شهردار سقز و جمعی از مسئولان ورزشی برگزار شد.
