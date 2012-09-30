نفرات برتر مسابقات کاراته بانوان سنندج مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از رقابت ها که در سالن آزادی سنندج برگزار شد 150 ورزشکار در قالب 17 تیم از شهرستان های استان کردستان با هم به رقابت پرداختند.

در این رقابت ها که با نام گرامیداشت بانوی شهیده کردستان ناهید فاتحی کرجو انجام شد، تیم سقز با 14 طلا، پنج نقره و 13 برنز به مقام قهرمانی رسید و تیم های شهید کاظمی سنندج با کسب 10 طلا، 9 نقره و 12 برنز و مریوان با کسب شش طلا، پنج نقره و 11 برنز به ترتیب عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

این رقابت ها در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و رده رنکینگ برگزار شد که طی آن باشگاه های نگین، مایسا، شهید چمران، شهید کاظمی، کانی، بهاران، پانیذ، آرینوس، کانون بسیج، سخناخ، تن آسا، آرین، کانون امام خمینی (ره) ، آلاله، روژان و سید قطب از شهرستان سنندج به همراه نمایندگان شهرستان های مریوان، دیواندره و سقز با هم به رقابت پرداختند.

کسب یک مدال طلا در مسابقات لیگ جودو نونهالان کشور

مسابقات لیگ آینده سازان جودو قهرمانی کشور با کسب یک مدال طلا توسط جودوکار نونهال مریوانی خاتمه یافت.

این مسابقات با حضور تیم های منتخب مناطق یک تا شش کشور و در دو رده سنی 10 تا 12 سال و 12 تا 14 سال در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار شد.

این مسابقات با هدف انتخاب تیم ملی نونهالان و با هدف استعدادیابی برگزار شد که در پایان این مسابقات در مجموع رده های سنی، تیم منتخب منطقه دو متشکل از جودوکاران استان های مازندران، گلستان، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی موفق شد با کسب هفت مدال طلا، شش نقره و چهار برنز عنوان نخست را از آن خود کرد.

تیم منتخب منطقه یک متشکل از جودوکاران تهرانی با کسب پنج مدال طلا، سه نقره و پنج برنز عنوان نایب قهرمانی این رقابت ها را بدست آورد و منطقه پنج با سه طلا، چهار نقره و پنج برنز در جای سوم ایستاد.

در این مسابقات "سینا منوچهری" جودو کار شایسته مریوانی در وزن 46 کیلوگرم توانست با شکست دادن رقبا مقام اول کشور را کسب کند.

کسب پنج مدال برنز در مسابقات ووشو بانوان قهرمانی کشور

تیم ووشو بانوان استان کردستان در مسابقات ووشو رده های سنی قهرمانی کشور در سبک شائولین چوان موفق به کسب پنج مدال برنز شد.

در این رقابت ها 260 نفر از ووشوکاران 14 استان کشور در شهرستان چابکسر استان گیلان در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به رقابت با یکدیگر پرداختند که تیم بانوان کردستان توسط "فاطمه بیگدلی" در وزن 49- کیلوگرم در سبک ساندای نوجوانان، "زهرا رسولی" در وزن 52- کیلوگرم و "اسرا فریمان پور" در وزن 56- کیلوگرم در سبک ساندای جوانان و "رویا بدری" در وزن 60- کیلوگرم و "ژیلا احمدی" در وزن 65- کیلوگرم در سبک ساندای بزرگسالان موفق به کسب پنج مدال برنز استان کردستان در این رقابت ها شدند.