به گزارش خبرنگار مهر، امروز افزایش بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی استان پیش بینی میشود و در ساعات بعدازظهر وقوع بارشهای همرفتی در ارتفاعات استان مورد انتظار است.
طی ساعات ابتدایی صبح مه صبحگاهی در سواحل و جزایر و پارهای نقاط پیش بینی میشود و سبب کاهش موقتی دید افقی نیز خواهد شد.
در طول روز افزایش بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی استان به ویژه جاسک مورد انتظار است.
در ساعات بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای و سیلابی شدن رودخانههای فصلی پیش بینی میشود. در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
دریا به ویژه در ساعات صبح تا ظهر متلاطم خواهد بود. توصیه میشود تردد شناورها به خصوص سبک، صیادی و تفریحی با احتیاط لازم صورت پذیرد.
این شرایط جوی و دریایی با اندکی تغییر، تا پایان هفته جاری حاکم خواهد بود.
به لحاظ دمایی در این مدت نوسان دما، بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی میشود.
نظر شما