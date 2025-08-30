سعید بدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح جهادی تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ به مناسبت برگزاری کنگره هشت هزار شهید استان در گیلان اجرایی میشود.
بدوی با اشاره به برگزاری این کنگره از هفتم تا هفدهم شهریور افزود: ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان در راستای گرامیداشت این رویداد بزرگ، مجموعهای از برنامههای فرهنگی و اجتماعی را در دستور کار قرار داده است. در همین راستا، غرفهای از این ادارهکل به صورت روزانه در محل برگزاری کنگره، واقع در سایت ۲۲ هزار هکتاری شهدا، مستقر خواهد بود.
وی افزود: یکی از مهمترین برنامههای ما اجرای طرح جهادی تبدیل اسناد دفترچهای به سند تکبرگ است. در این غرفه، ضرورت و مزایای این اقدام به مردم و به ویژه برای خانواده معظم شهدا و ایثارگران تبیین میشود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار کشور، ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچهای ممنوع است و همه مردم باید نسبت به تبدیل اسناد قدیمی خود به سند تکبرگ اقدام کنند.
بدوی در ادامه توضیح داد: برای تسهیل این روند، برنامهای طراحی شده است تا مردم بتوانند اسناد دفترچهای خود را مستقیماً به غرفه تحویل دهند. بدین ترتیب در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات قانونی برای صدور سند تکبرگ انجام خواهد شد و متقاضیان از مزایای آن بهرهمند میشوند.
وی با دعوت از مردم برای حضور در کنگره هشت هزار شهید استان تأکید کرد: امنیت امروز ما مرهون خون پاک شهیدان است. تلاش ما این است که اندکی از مسیر ایثار و فداکاری آنان را ادامه دهیم.
بدوی افزود: در همین راستا، ادارهکل ثبت اسناد و املاک گیلان در کنگره امسال علاوه بر ارائه مشاورههای ثبتی و خدمات میز خدمت، برنامههایی با رویکرد فرهنگی و اجتماعی اجرا خواهد کرد تا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان از جمله دوازده شهید سازمان ثبت اسناد و املاک نیز به شایستگی یاد شوند.
نظر شما