شهیدان رجایی و باهنر خدمتگزاران راستین انقلاب اسلامی ایران بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان به‌مناسبت فرارسیدن هشتم شهریور (سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر) بیانه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

هشتم شهریور یادآور یکی از جنایات ننگین و سبوعانه دشمنان انقلاب اسلامی علیه خادمان راستین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است؛ روزی که دشمنان کینه‌توز ملت شریف ایران، با انفجار دفتر نخست‌وزیری، رئیس‌جمهور مردمی و انقلابی شهید محمدعلی رجایی و نخست‌وزیر نستوه و متعهد شهید حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد باهنر را ناجوانمردانه به شهادت رساندند. این فاجعه خونین، بار دیگر نشان داد که استکبار جهانی، به‌ویژه شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار و صهیونیسم بین‌الملل و مزدوران خائن داخلی آنان، در رسیدن به اهداف شیطانی خود هیچ حد و مرز انسانی نمی‌شناسند و از اقدامات ضدحقوق بشری همچون ترور، جنایت و خون‌ریزی ابایی ندارند.

شهدای والامقام رجایی و باهنر، خدمتگزاران راستین و صدیق میهن اسلامی بودند؛ بزرگ‌مردانی که با روحیه‌ای عاشورایی و ولایت‌مدارانه، عمر پربرکت خویش را وقف خدمت بی‌منت به مردم و پاسداری از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی کردند. این شهیدان عظیم الشان الگوهایی جاودانه از ساده‌زیستی، اخلاص، انقلابی‌گری و خدمت جهادی بودند که راهشان روشنای مسیر دولت‌مردان و ملت شریف و انقلابی ایران شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره بیش از ۱۷ هزار شهید ترور میهن اسلامی، از عموم مردم غیور، همیشه در صحنه و ولایت‌مدار گیلان دعوت می‌نماید تا با شرکت گسترده و پرشور در مراسم محوری بزرگداشت چهل و چهارمین سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر که ساعت ۱۰ صبح یکشنبه نهم شهریور با سخنرانی آیت‌الله سیداحمد خاتمی (عضو فقهای شورای نگهبان) و ستایشگری حاج علی ملائکه در مصلی امام خمینی (ره) شهر رشت برگزار می‌شود و همچنین اجلاسیه‌ها و برنامه‌های دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید استان گیلان، برگ زرین دیگری بر صحیفه افتخارات استان گیلان بیافزایند و یکبار دیگر پیام وفاداری ملت سرافراز ایران به آرمان والای معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (رحمت الله علیه)، ولی امر مسلمین امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) و شهدای گرانقدر را به گوش جهانیان برساند.